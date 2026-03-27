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Miss ‘perde dentes’ durante concurso

Candidata manteve a calma, ajeitou os dentes e seguiu apresentação, conquistando elogios nas redes

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/03/2026 13:36

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Prótese dentária de miss se soltou durante apresentação
Prótese dentária de miss se soltou durante apresentação crédito: Redes sociais

Um momento inusitado durante o Miss Grand Thailand 2026 chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Os dentes postiços da candidata Kamolwan Chanago, representante da província de Pathum Thani, se soltaram durante uma apresentação ao vivo no palco do concurso de beleza.

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O episódio aconteceu na última quarta-feira (25/3), durante a fase preliminar do concurso, realizada em Bangkok. Enquanto discursava com desenvoltura, a participante foi surpreendida quando a prótese dentária se deslocou.

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Sem perder a compostura, Kamolwan virou-se discretamente de costas para o público, ajustou os dentes e retomou a apresentação como se nada tivesse acontecido. Em seguida, continuou o desfile e finalizou com um sorriso.

O vídeo do ocorrido rapidamente se espalhou nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários. Internautas elogiaram a atitude da miss diante do imprevisto.

“Perdem-se os dentes, mas não o sorriso”, brincou um usuário. “Não deixou a coroa cair”, comentou outro, destacando o profissionalismo da candidata.

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Apesar do episódio, Kamolwan segue na competição. A final do Miss Grand Thailand 2026 está marcada para sábado (28/3), quando será escolhida a representante do país no Miss Grand International 2026, previsto para acontecer na Índia.

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