Camelos são desclassificados de concurso de beleza por botox e silicone

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um grupo de “misses” foi flagrado usando preenchimentos, silicone e substâncias semelhantes ao botox para realçar a aparência. Mas, desta vez, as competidoras não eram humanas.

O caso aconteceu durante o Festival de Beleza de Camelos de 2026 realizado em Al-Musannah, em Omã, no Oriente Médio. Ao todo, 20 camelos foram retirados da competição depois que inspeções veterinárias apontaram sinais de manipulação estética, segundo reportagens da Vice e da Forbes.

De acordo com os inspetores, os animais apresentavam evidências de uma série de intervenções usadas para alterar suas características naturais. Entre elas estavam injeções de ácido hialurônico nos lábios, preenchimentos dérmicos, aplicação de silicone ao redor do nariz e substâncias semelhantes ao botox para suavizar as feições.

Também foram identificados casos de uso de cera de silicone para inflar artificialmente as corcovas, uma das características avaliadas nas competições de beleza de camelos. Os procedimentos são proibidos pelas regras do concurso, que exigem que os animais mantenham sua aparência natural.

Veterinários responsáveis pela fiscalização examinam sinais de intervenções que possam alterar traços valorizados nas avaliações. Os concursos de beleza de camelos são eventos populares em países da região e podem movimentar grandes quantias em dinheiro, além de elevar o valor de mercado dos animais vencedores e a reputação de seus criadores.

Os organizadores ligados ao Camel Club e à Federação de Corridas de Camelos de Omã afirmaram que estão empenhados em combater qualquer tentativa de fraude nos concursos. Em nota, os organizadores disseram estar “comprometidos em impedir todos os atos de adulteração e engano no embelezamento de camelos” e prometeram aplicar penalidades severas aos responsáveis pelas manipulações.

Nos concursos, os animais são avaliados principalmente pela pelagem, formato do pescoço, cabeça e corcova, características consideradas resultado da reprodução natural. Segundo os inspetores, os camelos desclassificados simplesmente apresentavam traços que pareciam “bons demais para ser verdade”, o que levou à investigação veterinária.

O episódio em Omã não é isolado. Em edições anteriores do Festival de Camelos Rei Abdulaziz, realizado na Arábia Saudita, autoridades também desclassificaram animais após suspeitas de procedimentos estéticos semelhantes.

Especialistas apontam que, além de configurar fraude na competição, esse tipo de prática pode representar riscos à saúde dos animais. Injeções e implantes podem provocar inflamações, infecções e outras complicações, enquanto substâncias que afetam a musculatura podem interferir em funções essenciais, como mastigar, beber água e se alimentar. Apesar das punições e da fiscalização crescente, organizadores reconhecem que a disputa por prêmios e prestígio continua incentivando tentativas de manipulação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia