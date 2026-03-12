Camelos são desclassificados de concurso de beleza por botox e silicone

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O caso aconteceu durante o Festival de Beleza de Camelos de 2026 realizado em Al-Musannah, em Omã, no Oriente Médio. Ao todo, 20 camelos foram retirados da competição depois que inspeções veterinárias apontaram sinais de manipulação estética, segundo reportagens da Vice e da Forbes.
De acordo com os inspetores, os animais apresentavam evidências de uma série de intervenções usadas para alterar suas características naturais. Entre elas estavam injeções de ácido hialurônico nos lábios, preenchimentos dérmicos, aplicação de silicone ao redor do nariz e substâncias semelhantes ao botox para suavizar as feições.
Também foram identificados casos de uso de cera de silicone para inflar artificialmente as corcovas, uma das características avaliadas nas competições de beleza de camelos. Os procedimentos são proibidos pelas regras do concurso, que exigem que os animais mantenham sua aparência natural.
Veterinários responsáveis pela fiscalização examinam sinais de intervenções que possam alterar traços valorizados nas avaliações. Os concursos de beleza de camelos são eventos populares em países da região e podem movimentar grandes quantias em dinheiro, além de elevar o valor de mercado dos animais vencedores e a reputação de seus criadores.
Os organizadores ligados ao Camel Club e à Federação de Corridas de Camelos de Omã afirmaram que estão empenhados em combater qualquer tentativa de fraude nos concursos. Em nota, os organizadores disseram estar “comprometidos em impedir todos os atos de adulteração e engano no embelezamento de camelos” e prometeram aplicar penalidades severas aos responsáveis pelas manipulações.
Nos concursos, os animais são avaliados principalmente pela pelagem, formato do pescoço, cabeça e corcova, características consideradas resultado da reprodução natural. Segundo os inspetores, os camelos desclassificados simplesmente apresentavam traços que pareciam “bons demais para ser verdade”, o que levou à investigação veterinária.
Especialistas apontam que, além de configurar fraude na competição, esse tipo de prática pode representar riscos à saúde dos animais. Injeções e implantes podem provocar inflamações, infecções e outras complicações, enquanto substâncias que afetam a musculatura podem interferir em funções essenciais, como mastigar, beber água e se alimentar. Apesar das punições e da fiscalização crescente, organizadores reconhecem que a disputa por prêmios e prestígio continua incentivando tentativas de manipulação.
Os camelos desempenham papéis vitais nas culturas e economias de várias regiões.
Você já parou para pensar porque os camelos têm duas corcovas? Ou o motivo de seus cílios serem tão longos? Youtube/Animais & mais
Conheça, além dessas, outras curiosidades sobre estes lindos e interessantíssimos animais, comuns especialmente na Ásia Central e no norte da China. Youtube/Animais & mais
Os camelos são conhecidos por sua impressionante habilidade de viver por longos períodos sem água. Eles podem beber até 120 litros de água em apenas 10 minutos. Sergey Pesterev/Wikimedia Commons
Isso quando têm acesso à água fresca, o que os fazem sobreviver por até oito dias sem beber, dependendo das condições. Sua capacidade de conservar água e tolerar altas temperaturas internas é uma adaptação única aos desertos escaldantes. Youtube/Animais & mais
Embora muitas pessoas pensem que as corcovas dos camelos armazenam água, na verdade, elas são depósitos de gordura. Essa gordura serve como fonte de energia durante períodos de escassez de comida. Youtube/Animais & mais
Durante longos períodos sem alimentação, os camelos consomem essa gordura, o que pode reduzir o tamanho das corcovas. Um camelo bem alimentado apresenta corcovas firmes e eretas, enquanto camelos malnutridos podem ter corcovas pequenas e inclinadas. Youtube/Animal Planet Brasil
Adaptados ao ambiente de deserto, onde costumam ocorrer tempestades de areia, os camelos possuem longos cÃlios que protegem seus olhos da exatamente da areia e da poeira. Youtube/Animais do Mundo
Além disso, suas narinas podem ser fechadas para impedir a entrada de partículas de areia durante estas tempestades, o que os ajuda a manter a visão clara e proteger suas vias respiratórias em ambientes hostis. Youtube/Animal Planet Brasil
Os camelos são extraordinários viajantes do deserto. Eles podem andar entre 200 e 270 km por dia, uma habilidade vital para atravessar o vasto e árido terreno do deserto. Flickr Clark Dennis
Com suas patas adaptadas e corpo resistente, os camelos conseguem percorrer grandes distÃ¢ncias sem sofrer os efeitos negativos da desidrataÃ§Ã£o ou do calor intenso, um feito impressionante para um animal de grande porte. LeFnake/Wikimedia Commons
Os camelos têm uma série de adaptações que os tornam perfeitos para sobreviver em temperaturas extremas, tanto de calor intenso quanto de frio. Reprodução/X
Com poucas glândulas sudoríparas e uma baixa taxa de transpiração, eles são capazes de suportar um aumento de até 6°C em sua temperatura corporal interna sem começar a suar, o que os ajuda a evitar a perda de água em condições extremas. Youtube/Animais & mais
Embora muitas pessoas usem os termos "dromedário" e "camelo" de forma intercambiável, há uma diferença crucial entre eles: o dromedário tem uma única corcova, enquanto o camelo possui duas. Youtube/Animais & mais
Além disso, os dromedários são geralmente encontrados em regiões como o Oriente Médio e a África, enquanto os camelos, com duas corcovas, habitam outras partes da Ásia. Os dromedários tendem a ser mais dóceis e fáceis de montar. Youtube/Animais & mais
Os camelos são essenciais para as comunidades que vivem em desertos. Antes da descoberta do petróleo, eles eram fundamentais para a sobrevivência, transportando pessoas e mercadorias através de vastas distâncias, além de fornecerem carne e leite. American Colony Jerusalem/Wikimedia Commons
Sua resistência e capacidade de suportar condições extremas tornaram-os um símbolo de perseverança e uma parte essencial da vida cotidiana de muitas tribos e famílias. Carosaun/Wikimedia Commons
Os camelos machos são conhecidos por sua natureza territorial e por defenderem suas fêmeas com comportamentos agressivos. Durante a época de acasalamento, os machos podem morder, cuspir, bufar e até lutar com outros machos para garantir a presença no grupo. Youtube/Ediiilson_santos
Os camelos tÃªm um sistema digestivo especializado com quatro compartimentos no estÃŽmago, permitindo-lhes processar de forma eficiente os vegetais escassos encontrados no deserto. Salehdk999/Wikimedia Commons
Embora sejam principalmente herbívoros, em situações extremas de escassez de alimentos, camelos podem comer até animais pequenos, como peixes e, curiosamente, até mesmo roupas e calçados. Youtube/Animais & mais
As fêmeas têm um período de gestação que pode variar entre 360 e 440 dias, geralmente dando à luz um filhote. O filhote permanece com a mãe até os dois anos de idade e é desmamado entre o primeiro e o segundo ano, preparando-se para se tornar independente. Wikimedia Commons/Dr. Maurizio Dioli
Além de suas habilidades práticas e biológicas, os camelos também têm grande significado cultural e simbólico. Eles são frequentemente mencionados em textos religiosos, como o Alcorão, e simbolizam resistência, perseverança e adaptabilidade. Youtube/Animais & mais
Além de suas habilidades práticas e biológicas, os camelos também têm grande significado cultural e simbólico. Eles são frequentemente mencionados em textos religiosos, como o Alcorão, comprovando o símbolo de resistência, perseverança e adaptabilidade. Youtube/Animais & mais