Concursos de beleza que deram errado: os 5 micos mais virais da TV

Uma situação constrangedora aconteceu no concurso Miss Grand International 2025, na última semana. Ao ouvir o apresentador chamar o nome de seu país, a representante do Panamá, Isamar Herrera, acreditou ter sido selecionada para a etapa semifinal da competição. Entretanto, ele havia dito “Paraguai”. O momento viralizou nas redes sociais.

¡Qué momento tan incómodo! Durante la preliminar de Miss Grand International, Isamar Herrera protagonizó un pequeño error que rápidamente se volvió viral. ????????‍???????????? pic.twitter.com/juYOVKmwqD — Elcuara ???????? (@elcuaracom) October 18, 2025

Os concursos de beleza são eventos de alta pressão, onde um pequeno deslize pode se transformar em um momento viral visto por milhões de pessoas. Do anúncio da vencedora errada à queda de uma coroa, essas gafes marcam não apenas a carreira das misses, mas também a memória do público.

Relembre cinco dos erros mais comentados que entraram para a história da televisão no Brasil e no mundo.

O erro mais famoso da TV

some of messy moments in philippine live television - a thread



1. miss universe 2015 coronation mishap between pia wurtzbach and ariadna gutierrez, hosted by steve harvey pic.twitter.com/ICxu3spTTw — anya (@Bb_menita03) April 1, 2024

No Miss Universo 2015, o apresentador Steve Harvey anunciou a colombiana Ariadna Gutiérrez como a grande vencedora. Após a coroação e a comemoração, ele retornou ao palco, visivelmente desconfortável, para corrigir o erro. A verdadeira ganhadora era Pia Wurtzbach, das Filipinas, em uma das cenas mais constrangedoras já vistas em uma transmissão global.

A revolta da coroa

O Brasil também tem seu momento icônico. Na final do Miss Amazonas 2015, a segunda colocada, Sheislane Hayalla, não aceitou o resultado. Em um ato de fúria, ela arrancou a coroa da cabeça da vencedora, Carolina Toledo, e a jogou no chão antes de abandonar o palco. A cena se tornou um clássico instantâneo na internet brasileira.

A coroa que não parou na cabeça

Um dos pesadelos de toda miss se tornou realidade para Michelle Dee, no Miss Universo Filipinas 2023. Logo após ser anunciada como vencedora e receber a coroa, o adereço escorregou e caiu de sua cabeça. Com agilidade, ela pegou a coroa no ar, sorriu e continuou seu desfile, mostrando muito jogo de cintura.

A resposta que virou meme

Miss Teen USA 2007 - South Carolina answers a question pic.twitter.com/oMkOGKQL2L — Historic Vids (@historyinmemes) October 7, 2023

Antes mesmo dos memes se popularizarem, a candidata do Miss Teen USA 2007 pela Carolina do Sul, Caitlin Upton, protagonizou um momento inesquecível. Ao ser perguntada por que um quinto dos americanos não consegue localizar os EUA em um mapa, sua resposta confusa sobre "o Iraque" e a falta de mapas na África do Sul viralizou mundialmente.

Ganha, mas não leva

Em 1987, Mirca Viola foi coroada Miss Itália, mas seu reinado durou apenas 24 horas. A organização descobriu que ela era casada e mãe, o que violava as regras do concurso na época. O título foi cassado no dia seguinte, e a segunda colocada assumiu o posto.





