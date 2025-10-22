Assine
Jovem de Sabará é coroada Miss Teen Minas Gerais

Iasmin Louise, de 16 anos, conta como foi o processo para conseguir realizar seu sonho

Redação
Redação
Repórter
22/10/2025 10:56

Iasmin Louise
Iasmin Louise crédito: Imagem: Instagram/Iasmin Louise/Reprodução

A jovem sabarense Iasmin Louise, de 16 anos, foi coroada Miss Teen Minas Gerais 2025. A final do concurso ocorreu nesse domingo (19) e reuniu candidatas de diversas regiões do estado. Iasmin levou o título por se destacar pela elegância na passarela, responsabilidade social e carisma. 

Em entrevista à Prefeitura da cidade, que apoiou a jovem, a Miss contou que o título foi resultado de meses de dedicação intensa. “Foi muito gratificante. Todo esforço, preparação, apoio e torcida valeram a pena”, declarou. 

Segundo Iasmin, o processo de preparação durou cerca de seis meses e envolveu aulas de passarela, postura, apresentações e escolha de figurinos. Para a jovem, a trajetória não foi fácil, mas ela faria tudo de novo. “Eu nem sabia andar de salto, mas com muito ensaio e dedicação, fui aprendendo. Na última semana dormia às duas da manhã treinando, mas valeu a pena”, afirmou. 

Durante o concurso, a jovem apresentou  um projeto voltado para crianças e animais em situação de vulnerabilidade. Ela destaca que ser Miss é mais do que ter um rosto bonito. “A atitude e o propósito contam muito. É ter voz ativa, solidariedade, personalidade. A beleza é só uma parte”.

Agora, Iasmin se prepara para os concursos nacionais. A coordenação avalia qual competição estadual e nacional ela irá disputar. Além disso, a jovem seguirá desenvolvendo seu projeto social, como exige o título que carrega por um ano.

Ao final da entrevista, Iasmin deixou uma mensagem para quem sonha em estar nas passarelas: “Sonhe alto, confie em você. Com esforço e dedicação, tudo é possível. Um ano atrás eu nem imaginava que estaria aqui. Se você corre atrás, dá certo”.

