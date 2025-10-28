Assine
overlay
Início Saúde
CIRURGIA

Os riscos do silicone: o que saber antes de fazer um implante mamário

Cirurgias plásticas exigem cuidados rigorosos; saiba como escolher um profissional qualificado e os perigos de procedimentos clandestinos para sua saúde

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
28/10/2025 11:47 - atualizado em 28/10/2025 11:56

compartilhe

SIGA
x
Os riscos do silicone: o que saber antes de fazer um implante mamário
Implante de silicone é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil, conheça riscos do procedimento crédito: FreePik

Uma adolescente de 14 anos morreu no México, no início deste mês, durante uma cirurgia estética em que colocaria silicone e faria lifting de glúteos e lipoaspiração. O procedimento foi realizada pelo padrasto da menina que foi preso e é investigado por irregularidades na cirurgia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse caso extremo expõe uma realidade preocupante: a busca por um corpo ideal pode levar a decisões arriscadas e, por vezes, fatais. Implantes de silicone são uma das cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil e no mundo. Contudo, o procedimento é um ato médico complexo que envolve riscos e exige cuidados rigorosos antes, durante e depois da operação.

Os riscos de uma cirurgia mal executada incluem infecções graves, necrose de tecidos, perfuração de órgãos e reações fatais à anestesia. Procedimentos clandestinos, realizados por pessoas não habilitadas, aumentam exponencialmente a chance de complicações.

A escolha de um profissional qualificado é o passo mais importante para minimizar os perigos. Procedimentos estéticos invasivos devem ser conduzidos apenas por médicos com especialização em cirurgia plástica e registro ativo no Conselho Federal de Medicina (CFM).

A cirurgia precisa ocorrer em ambiente hospitalar ou em clínicas com estrutura adequada, incluindo centro cirúrgico equipado e acesso a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para emergências.

O que avaliar antes de colocar silicone

  • Verifique o médico: consulte o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do CFM para confirmar se o profissional é, de fato, um especialista qualificado.

  • Analise o local: visite a clínica ou o hospital antes da cirurgia. O local deve ser limpo, organizado e ter todos os alvarás de funcionamento visíveis. Pergunte sobre os protocolos de emergência.

  • Tire todas as dúvidas: na consulta, o médico deve explicar detalhadamente todo o procedimento, incluindo os riscos. Questione sobre o tipo de prótese, a técnica cirúrgica e o pós-operatório.

  • Exija exames pré-operatórios: exames de sangue, eletrocardiograma e mamografia são essenciais para avaliar o estado de saúde geral e garantir que o paciente está apto para a cirurgia.

  • Cuidado com preços baixos: valores muito abaixo da média do mercado podem indicar o uso de materiais de baixa qualidade, profissionais não qualificados ou instalações inadequadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cfm cirurgia cirurgia-plastica crm medicina medicos saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay