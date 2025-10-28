Os riscos do silicone: o que saber antes de fazer um implante mamário

Uma adolescente de 14 anos morreu no México, no início deste mês, durante uma cirurgia estética em que colocaria silicone e faria lifting de glúteos e lipoaspiração. O procedimento foi realizada pelo padrasto da menina que foi preso e é investigado por irregularidades na cirurgia.

Esse caso extremo expõe uma realidade preocupante: a busca por um corpo ideal pode levar a decisões arriscadas e, por vezes, fatais. Implantes de silicone são uma das cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil e no mundo. Contudo, o procedimento é um ato médico complexo que envolve riscos e exige cuidados rigorosos antes, durante e depois da operação.

Os riscos de uma cirurgia mal executada incluem infecções graves, necrose de tecidos, perfuração de órgãos e reações fatais à anestesia. Procedimentos clandestinos, realizados por pessoas não habilitadas, aumentam exponencialmente a chance de complicações.

A escolha de um profissional qualificado é o passo mais importante para minimizar os perigos. Procedimentos estéticos invasivos devem ser conduzidos apenas por médicos com especialização em cirurgia plástica e registro ativo no Conselho Federal de Medicina (CFM).

A cirurgia precisa ocorrer em ambiente hospitalar ou em clínicas com estrutura adequada, incluindo centro cirúrgico equipado e acesso a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para emergências.

O que avaliar antes de colocar silicone

Verifique o médico: consulte o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do CFM para confirmar se o profissional é, de fato, um especialista qualificado.

Analise o local: visite a clínica ou o hospital antes da cirurgia. O local deve ser limpo, organizado e ter todos os alvarás de funcionamento visíveis. Pergunte sobre os protocolos de emergência.

Tire todas as dúvidas: na consulta, o médico deve explicar detalhadamente todo o procedimento, incluindo os riscos. Questione sobre o tipo de prótese, a técnica cirúrgica e o pós-operatório.

Exija exames pré-operatórios: exames de sangue, eletrocardiograma e mamografia são essenciais para avaliar o estado de saúde geral e garantir que o paciente está apto para a cirurgia.

Cuidado com preços baixos: valores muito abaixo da média do mercado podem indicar o uso de materiais de baixa qualidade, profissionais não qualificados ou instalações inadequadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.