Cirurgia plástica: 7 pontos para considerar

A Pesquisa Global Anual sobre procedimentos estéticos e cosméticos, realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), divulgada em junho deste ano, apontou que o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Lipoaspiração, rinoplastia, silicone e cirurgia das pálpebras estão entre as mais realizadas, tanto por mulheres quanto por homens, que correspondem a mais de 30% do público.

Entretanto, a popularização das intervenções cirúrgicas e os preços mais acessíveis são um sinal de alerta: é preciso muito cuidado na hora de tomar a decisão sobre o procedimento, bem como na escolha do profissional e do local onde realizar a cirurgia.

Pensando nisso, Giulia Godoy, cirurgiã plástica pela Faculdade de Medicina da USP especialista em rinoplastia, elenca os principais pontos a serem pesquisados antes de tomar essa decisão.

Verificar todas as informações sobre o médico

O primeiro passo é consultar o número do CRM do especialista no Conselho de Medicina para checar possíveis denúncias, que é o registro dele, onde o médico se formou, onde ele realizou a sua residência médica, sua especialização em cirurgia plástica e se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

A experiência no procedimento em específico

Segundo Giulia, é importantíssimo que o cirurgião escolhido possua especializações naquele procedimento que o paciente deseja fazer, pois cada um é único.

Buscar resultados reais

A médica alerta sobre o perigo de confiar apenas em resultados postados nas redes sociais. “Tudo ali pode ser fabricado ou criado com inteligência artificial. Por isso, é de suma importância que você busque conversar com pacientes e pessoas reais que operaram com o especialista".

Pesquise os prós e contras dos procedimentos

“Nem todos os médicos são sinceros sobre os riscos das cirurgias – e todo procedimento envolve certo risco. Por isso, recomendo que o paciente pesquise na internet os prós e contras da intervenção desejada e questione isso na primeira consulta. Caso o médico fuja dessas respostas, é um sinal de alerta”, alerta Giulia.

Analise a estrutura do local onde a cirurgia será realizada

Pesquisar e visitar o hospital é muito importante para checar as instalações, e conhecer a equipe que irá realizar o procedimento, como o anestesista e o instrumentista. “Além disso, pergunte se haverá outro cirurgião na sala. Apesar da cirurgia ser realizada apenas por um, a participação de um segundo redobra a segurança para o paciente”, explica a médica.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado

Valores muito baixos são um sinal de alerta, pesquise e peça vários orçamentos, bem como o que inclui cada precificação.

Converse com médicos de sua confiança

“Muitas análises sobre a qualidade do especialista e do local da cirurgia são mais difíceis de serem feitas pelo paciente, por ser leigo no assunto. Mas nós, médicos, conseguimos ter um olhar mais amplo. Por isso, indico conversar com outros médicos que você já consulta e pedir indicações”, finaliza Giulia Godoy.

