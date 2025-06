Cirurgia plástica: usar IA para prever resultado pode frustrar paciente

É possível prever um resultado de cirurgia plástica? Essa é uma das perguntas mais feitos pelos pacientes aos especialistas. E, com a ascensão de tecnologias de inteligência artificial (IA), muitos acreditam que podem realmente prever um resultado estético de uma cirurgia plástica.



As inteligências artificiais usam uma estratégia de três partes para aprimoramento visual facial:

Detecção facial Detecção de marcos faciais Aplicação de filtro

O cirurgião plástico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica que no contexto da população de pacientes cirúrgicos, algoritmos de IA de código aberto são capazes de modificar ou simular imagens para apresentar resultados potenciais de procedimentos de cirurgia plástica. Mas isso nem sempre é fidedigno ao que é possível de ser feito no procedimento.

Um estudo recente publicado em janeiro na "Aesthetic Plastic Surgery" mostrou que o uso de filtros de IA pode influenciar as percepções e expectativas dos indivíduos sobre os resultados pós-cirúrgicos. Paolo Rubez informa que, de acordo com o estudo, a exposição ao aprimoramento fotográfico de IA pode aumentar significativamente as expectativas para os resultados da cirurgia plástica e pode predispor a uma menor satisfação após a cirurgia.

“A importância deste estudo está em seu potencial para revelar até que ponto as tecnologias de IA podem moldar a compreensão do paciente sobre seus resultados de cirurgia plástica. Cirurgiões plásticos cientes do efeito do aprimoramento de IA podem considerar usar esses resultados para aconselhar os pacientes”, diz.

Uma das principais críticas à inteligência artificial é a de que ela reforça padrões de beleza em uma estética considerada muitas vezes preconceituosa e discriminatória. “Muitos modelos de IA, na aplicação de filtro de embelezamento, mudam as características pessoais do paciente, indo além do que a cirurgia plástica se propõe. Não levam em conta os desafios que o procedimento enfrenta, por exemplo, com o processo de cicatrização e as próprias características genéticas do indivíduo que, muitas vezes, são impossíveis de serem alteradas."

No estudo, os pesquisadores utilizaram a plataforma Mechanical Turk da Amazon e coletaram informações sobre experiências anteriores usando aprimoramento visual orientado por IA. A corte foi dividida em dois grupos: exposto à IA e não exposto à IA. “As perguntas avaliaram a confiança na capacidade da cirurgia plástica de atender às expectativas dos participantes. Uma segunda pesquisa expôs os usuários a fotografias pré-operatórias aprimoradas por IA ou não aprimoradas. Em seguida, fotografias pós-operatórias não editadas foram mostradas e a capacidade da cirurgia de melhorar a aparência foi avaliada. Uma análise linear multivariável foi construída para medir associações entre a exposição ao aprimoramento de IA e os resultados da pesquisa”, resume o cirurgião.

“Um total de 426 respostas foram analisadas: 66,9% com exposição à IA e 33,1% sem exposição prévia. A pesquisa de comparação de imagens revelou que as imagens pós-operatórias foram vistas como mais bem-sucedidas em melhorar a aparência quando nenhum filtro pré-operatório foi aplicado”, complementa.

Por isso, alinhar as expectativas com o paciente é fundamental, para entender o que ele realmente deseja e o que pode ser feito. “O mais indicado é buscar um profissional experiente, pois sabemos que a habilidade, o estudo anatômico e o toque do profissional são fundamentais para o sucesso do procedimento. É fundamental que a análise do que a IA nos fornece sempre seja feita por um humano que conheça todas as variações e limitações que um procedimento cirúrgico apresenta.”