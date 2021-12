Camelos são desclassificados em concurso de beleza por uso de botox

Camelos são desclassificados em concurso de beleza por "doping" na Arábia Saudita (foto: Fayez Nureldine/AFP)

Cerca de 40 camelos foram desclassificados de um concurso de beleza, na Arábia Saudita, por uso de botox. O popular Festival de Camelos Rei Abdulaziz começou no início deste mês de dezembro e tem como convidados os criadores dos mais belos camelos que competem por cerca de US$ 66 milhões.





Os jurados avaliam os animais com base no formato das cabeças, pescoços, corcovas, roupas e a postura dos animais. O regulamento determina que injeções de botox, liftings faciais e outros procedimentos cosméticos para tornar os camelos mais atraentes são proibidos.

Os juízes do festival têm aumentado a fiscalização de "doping", utilizando tecnologia avançada e especializada para detectar as alterações. As autoridades descobriram que dezenas de criadores usaram hormônios para estimular os músculos e injetaram botox nos animais, entre outros procedimentos, como aumentar lábios e as narinas e relaxar o rosto.





O concurso de beleza de camelos faz parte de uma grande celebração no país, que também apresenta corridas, venda de camelos e outras festividades. A criação de camelos é uma indústria multimilionária, e eventos semelhantes acontecem em toda a região.