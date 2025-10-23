Erro viral em concurso de beleza faz miss pagar mico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um momento de confusão e constrangimento roubou a cena durante o concurso Miss Grand International 2025, em Bangkok, na Tailândia. A representante do Panamá, Isamar Herrera, comemorou ter sido selecionada para a etapa semifinal, no entanto, ela entendeu o nome do país errado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
¡Qué momento tan incómodo! Durante la preliminar de Miss Grand International, Isamar Herrera protagonizó un pequeño error que rápidamente se volvió viral. ???????????????????? pic.twitter.com/juYOVKmwqD
Depois de o apresentador Matthew Deane anunciar que uma das semifinalistas era a miss do Paraguai, Herrera, de 31 anos, desceu emocionada ao centro do palco quando acreditou ter ouvido o nome de seu país. Com lágrimas nos olhos, cobriu o rosto, posou para as câmeras e se juntou às outras selecionadas sob aplausos hesitantes da plateia.
O vídeo da cena se espalhou nas redes sociais. Internautas expressaram empatia por ambas as candidatas e destacaram a confusão causada pela semelhança entre os nomes dos países.
Apesar do apoio do público, Herrera acabou ficando fora da lista final de 22 candidatas. A disputa seguiu, e o título de Miss Grand International 2024 ficou com Emma Tiglao, das Filipinas — marcando o segundo ano consecutivo de vitória do país no concurso.
‘Escutei Panamá’
Após o episódio viral, Isamar explicou mas redes sociais o que aconteceu por trás da cena que rodou o mundo. “Escutei Panamá. Com o ruído e a emoção, reagi instantaneamente. Além disso, a câmera me focou, então confirmei”, contou a modelo.
“Enquanto estávamos no palco, fiquei confusa porque ouvi ‘Panamá’. A mesma coisa aconteceu no Canadá. A transmissão é uma coisa, e o que você vê na câmera é outra bem diferente. Ouvimos o nome Panamá, não só eu, mas minhas colegas também”, explicou.
Segundo ela, a aproximação da câmera reforçou a impressão de que havia sido chamada. “Quando vi a câmera me seguindo, eu disse: ‘Obviamente sou eu’. E naquele momento você tem que reagir porque está ao vivo. Fui para a frente e descobri que não era Panamá, mas Paraguai. Foi um erro. Os tailandeses têm uma pronúncia um pouco estranha, e na plateia, ouvimos como se fosse Panamá”, destacou.
Ela afirmou que chegou a pensar em fazer uma transmissão ao vivo logo após sair do palco, mas preferiu esperar para não reagir no calor do momento. “Pensei em fazer ao vivo assim que saísse do palco, mas queria esperar. Não queria transmitir nenhum sentimento ruim, porque isso é realmente um concurso, e você tem que saber perder e comemorar o triunfo dos outros”, disse.
Com maturidade, Herrera minimizou o incidente. “Meus colegas também ouviram; todos ficaram comovidos por mim. Coisas acontecem, e nada acontece”, brincou.
A modelo Magalí Benejam teve o título de Miss Argentina 2024 cancelado após sugerir em entrevista que o concurso Miss Universo foi manipulado e criticar a brasileira Luana Cavalcanti.
Reprodução/Instagram
"Para mim, a brasileira ficou onde tinha que ficar. Você acredita que quatro vezes que fui falar com ela em português, ela me respondeu em inglês?", declarou a argentina em entrevista ao youtuber King Lucho. Na resposta, ela se referiu à pernambucana Luana Cavalcanti (foto), vencedora do Miss Universo Brasil 2024.
Reprodução
Magalí Benejam também questionou a vitória da dinamarquesa Victoria Kjaer no Miss Universo 2024. "Quando anunciaram o Top 5, vi os jurados se olhando de maneiras estranhas. Eles começaram a se olhar como se dissessem: 'Não foi isso que escolhemos, não foi isso que eu escolhi”, afirmou.
Reprodução/Instagram
Após essas falas, Magalí Benejam teve o título de Miss Argentina retirado. “Nossos valores focam em celebrar a diversidade, promover a inclusão e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens, crenças ou experiências. As palavras e ações de nossos representantes devem refletir esses princípios inabaláveis com os quais todos os participantes se comprometem ao se juntar à comunidade Miss Universo.", afirmou a organização do Miss Universo.
Reprodução/Instagram
O Miss Universo 2024 foi realizado em novembro, no México. Foi a 73ª edição do concurso de beleza, que agora também aceita a participação de mulheres transgêneros, divorciadas, casadas ou que tenham filhos. Além disso, a competição deixou de ter limite de idade. Veja a lista completa das Misses Universo do século 21.
Pexels por Pixabay
Vencedora da edição de 2024 - Victoria Kjær Theilvig, modelo, dançarina e rainha da beleza dinamarquesa, nascida em Copenhague. Ganhou o concurso aos 21 anos. Reprodução Instagram
Vencedora da edição de 2023 - Sheynnis Palacios, modelo da Nicarágua, tinha 23 anos quando ganhou o concurso , em novembro de 2023. VOS TV wikimedia commons
Vencedora da edição de 2022: R'Bonney Gabriel - País: Estados Unidos - 28 anos quando ganhou o concurso. Reprodução Instagram
Vencedora da edição de 2021: Harnaaz Sandhu - País: Índia - 21 anos quando ganhou o concurso. Reprodução Instagram
Vencedora da edição de 2019: Zozibini Tunzi - País: África do Sul - 26 anos quando ganhou o concurso Youtube/
ABS-CBN Entertainment
Vencedora da edição de 2018: Catriona Gray - País: Filipinas - 24 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Missosology Brasil
Vencedora da ediÃ§Ã£o de 2017: Demi-Leigh Nel-Peters - PaÃs: Ãfrica do Sul- 22 anos quando ganhou o concurso Youtube/
Henry Vu
Vencedora da edição de 2016: Iris Mittenaere - País: França - 23 anos quando ganhou o concurso Youtube/
Miss Universe
Vencedora da edição de 2015: Pia Wurtzbach - País: Filipinas - 26 anos quando ganhou o concurso Youtube/
Idol Universe
Vencedora da edição de 2014: Paulina Vega - País: Colômbia - 22 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Miss Universe
Vencedora da edição de 2013: María Gabriela Isler - País: Venezuela - 25 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Miss Universe
Vencedora da edição de 2012: Olivia Culpo - País: Estados Unidos - 20 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Miss Universe
Vencedora da edição de 2011: Leila Lopes - País: Angola - 25 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Miss Universe
Vencedora da edição de 2010: Jimena Navarrete - País: México - 22 anos quando ganhou o concurso Youtube/ MissUniverse Legends
Vencedora da edição de 2009: Stefanía Fernández - País: Venezuela - 18 anos quando ganhou o concurso Youtube/
Believe
Vencedora da edição de 2008: Dayana Mendoza - País: Venezuela - 22 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Miss Universe
Vencedora da edição de 2007: Riyo Mori - País: Japão - 20 anos quando ganhou o concurso Youtube/ seng12900 .beautypageant
Vencedora da edição de 2006: Zuleyka Rivera Mendoza - País: Porto Rico - 18 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Miss Universe
Vencedora da edição de 2005: Natalie Glebova - País: Canadá - 23 anos quando ganhou o concurso Youtube/
seng12900 .beautypageant
Vencedora da edição de 2004: Jennifer Hawkins - País: Austrália - 20 anos quando ganhou o concurso Youtube/ seng12900 .beautypageant
Vencedora da edição de 2003: Amelia Vega - País: República Dominicana - 18 anos quando ganhou o concurso Youtube/ seng12900 .beautypageant
Vencedora da edição de 2002: Justine Pasek - País: Panamá - 22 anos quando ganhou o concurso Youtube/ Believe
Vencedora da edição de 2001: Denise Quiñones - País: Porto Rico - 20 anos quando ganhou o concurso Youtube/
Miss Universe