A miss da França, Safietou Kabengele, deixou o público boquiaberto ao tirar a peruca no meio do desfile do Miss Grand, concurso internacional de beleza. Ela arrancou aplausos da plateia e muitos elogios nessa terça-feira (22/10), sendo um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quarta.





A francesa apareceu para desfilar com traje de banho na etapa preliminar da competição, usando uma peruca de fios escuros e lisos, de franja. No meio da passarela, ela brinca com a miss da Dinamarca, Cecilia Presmann, e lhe entrega a peruca.





Safietou seguiu pela passarela careca, com um sorriso no rosto. Na pausa para fotos, ela passou a mão na cabeça, orgulhosa do look.









A modelo foi elogiada nas redes sociais pela ousadia e pela beleza. “Como pode ela exalar tanto carisma e talento em 10 segundos de vídeo?”, escreveu um perfil. “Faraônica, mesopotâmica, bafônica”, elogiou outro. “Imagina ser bonita e carismática assim”, classificou um terceiro. “Já era linda, daí tirou a peruca e ficou 1000x mais linda! E ainda é engraçada. Deus tem seus preferidos, mesmo”, disse mais um.





Safietou tentou outras vezes ser a representante da França no Miss Grand. Mesmo sem conquistar a faixa, ela já havia se destacado por representar a beleza da mulher negra de cabelos curtos.





“Quero mostrar que uma mulher negra de cabelo curto é tão legítima na representação da Normandia como uma loira de olhos azuis. Sou senegalesa-congolesa e de origem normanda. É um todo. Tenho uma identidade múltipla”, destacou em uma entrevista.











Com 1,85 metro de altura, a miss já revelou que sofreu para aceitar o próprio corpo durante a adolescência. “Na época [adolescência] eu não assumia necessariamente a responsabilidade pelo meu corpo. Eu era a mais alta da escola. Para me defender do assédio, cultivei um lado moleca”, declarou;





A final do Miss Grand está marcada para sexta-feira (25/10). Talita Hartmann é a concorrente brasileira no concurso.