Flipar
Miss Universo terá concorrente da Palestina pela primeira vez
-
Nadeen Ayoub, uma palestina baseada em Dubai, foi anunciada como a primeira Miss Universo Palestina, abrindo caminho para sua estreia global. Aos 27 anos, ela representa um marco tanto para o país quanto para o concurso, reunindo representatividade e esperança em um palco internacional. Foto: Reprodução Instagram
-
Nadeen Ayoub disse que usará essa plataforma para amplificar vozes palestinas e defender causas em defesa de sua terra natal. Foto: Reprodução Instagram
-
O Miss Universo de 2024 foi realizado em novembro, no México. O evento foi a 73ª edição do concurso de beleza, que agora também aceita a participação de mulheres transgêneros, divorciadas, casadas ou que tenham filhos. Além disso, a competição deixou de ter limite de idade. Veja a lista completa das Misses Universo do século 21. Foto: Pexels por Pixabay
-
Vencedora da edição de 2024 - Victoria Kjær Theilvig, modelo, dançarina e rainha da beleza dinamarquesa, nascida em Copenhague. Ganhou o concurso aos 21 anos. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Vencedora da edição de 2023 - Sheynnis Palacios, modelo da Nicarágua, tinha 23 anos quando ganhou o concurso , em novembro de 2023. Foto: VOS TV wikimedia commons
-
Vencedora da edição de 2022: R'Bonney Gabriel - País: Estados Unidos - 28 anos quando ganhou o concurso. Foto: Reprodução Instagram
-
Vencedora da edição de 2021: Harnaaz Sandhu - País: Índia - 21 anos quando ganhou o concurso. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Vencedora da edição de 2020: Andrea Meza - País: México - 26 anos quando ganhou o concurso Foto: Reprodução Instagram
-
Vencedora da edição de 2019: Zozibini Tunzi - País: África do Sul - 26 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ ABS-CBN Entertainment
-
Vencedora da edição de 2018: Catriona Gray - País: Filipinas - 24 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Missosology Brasil
-
-
Vencedora da edição de 2017: Demi-Leigh Nel-Peters - País: África do Sul- 22 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Henry Vu
-
Vencedora da edição de 2016: Iris Mittenaere - País: França - 23 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
Vencedora da edição de 2015: Pia Wurtzbach - País: Filipinas - 26 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Idol Universe
-
-
Vencedora da edição de 2014: Paulina Vega - País: Colômbia - 22 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
Vencedora da edição de 2013: María Gabriela Isler - País: Venezuela - 25 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
Vencedora da edição de 2012: Olivia Culpo - País: Estados Unidos - 20 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
-
Vencedora da edição de 2011: Leila Lopes - País: Angola - 25 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
Vencedora da edição de 2010: Jimena Navarrete - País: México - 22 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ MissUniverse Legends
-
Vencedora da edição de 2009: Stefanía Fernández - País: Venezuela - 18 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Believe
-
-
Vencedora da edição de 2008: Dayana Mendoza - País: Venezuela - 22 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
Vencedora da edição de 2007: Riyo Mori - País: Japão - 20 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ seng12900 .beautypageant
-
Vencedora da edição de 2006: Zuleyka Rivera Mendoza - País: Porto Rico - 18 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe
-
-
-
Vencedora da edição de 2004: Jennifer Hawkins - País: Austrália - 20 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ seng12900 .beautypageant
-
Vencedora da edição de 2003: Amelia Vega - País: República Dominicana - 18 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ seng12900 .beautypageant
-
-
Vencedora da edição de 2002: Justine Pasek - País: Panamá - 22 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Believe
-
Vencedora da edição de 2001: Denise Quiñones - País: Porto Rico - 20 anos quando ganhou o concurso Foto: Youtube/ Miss Universe