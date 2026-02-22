Aulas em escola municipal de Betim são suspensas por causa de temporal

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde e na noite desse sábado (21/2) provocaram estragos. Em Betim, as aulas de quatro séries na Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro, no Bairro Brasileia, foram suspensas depois que parte do telhado de um dos prédios cedeu. Por isso, as turmas de quarto, quinta, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental não terão aula entre 23 e 27 de fevereiro. Os demais estudantes — de primeiro, segundo, terceiro, sexto e nono anos — terão atividades normalmente.

A informação foi compartilhada pela Prefeitura de Betim no fim da tarde deste domingo (22/2). De acordo com a administração municipal, a medida foi adotada para que o reparo seja realizado com segurança, garantindo a integridade de alunos e profissionais.

“Embora a estrutura da escola esteja preservada, o reparo exige intervenção imediata. A suspensão temporária para algumas turmas é uma decisão responsável, para que o serviço seja executado com total segurança”, afirmou a secretária municipal de Educação, Marilene Pimenta.

O retorno das atividades acadêmicas está previsto para 2 de março. Ainda segundo a prefeitura, a suspensão temporária foi definida durante uma reunião que contou com a participação da secretária municipal da Educação, da secretária adjunta Francievem Esteves, do diretor da unidade, Rodrigo Augusto Menezes, da prefeita em exercício, Cleusa Lara, do representante da Defesa Civil, Roberto Gonçalves, e de equipes técnicas do Executivo.

Laudo pericial, da Defesa Civil de Betim, apontou que não houve comprometimento da estrutura do prédio Prefeitura de Betim / Divulgação

Telhados estão sendo reparados?

Conforme a Prefeitura de Betim, na manhã deste domingo (22/2), equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Educação realizaram uma vistoria técnica no local. Durante a fiscalização, foi constatada a necessidade de uma manutenção emergencial.

Ainda segundo a pasta, um laudo pericial apontou que não houve comprometimento da estrutura do prédio. Por isso, o reparo será concentrado na área do telhado que sofreu o dano.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa dessa manutenção. Nosso compromisso é garantir que os estudantes retornem no dia 2 de março para um ambiente seguro e adequado”, acrescentou a prefeita em exercício, Cleusa Lara.

