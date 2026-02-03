Quem é a mineira que venceu o Miss Brasil Mundo 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A modelo e empresária mineira Gabriela Botelho conquistou o título da 64ª edição do Miss Brasil Mundo, realizada no Teatro Caesb, no Distrito Federal, no último fim de semana. Modelo, empresária e ativista social, ela conquistou o título após anos de tentativa nos concursos de beleza e agora se prepara para representar o país na etapa internacional.

Representante de Sergipe na disputa, Gabriela cursou ensino médio técnico em administração e, posteriormente, estudou design de moda. Ela é fundadora de uma marca feminina de moda praia, que, segundo a própria empresária, nasceu com a proposta de valorizar diferentes corpos e “abraçar a diversidade brasileira”.

Gabriela começou na carreira de modelo ainda na infância, aos 4 anos. Ao longo da trajetória, enfrentou dificuldades no mercado por não se encaixar nas medidas ideais dos padrões de beleza. As cobranças e críticas que recebeu contribuíram para o desenvolvimento de distúrbios alimentares e episódios de depressão, experiências que ela transformou em combustível para ampliar sua atuação social.

A trajetória nos concursos também foi marcada por persistência. Esta foi a quarta participação dela em disputas nacionais. Em 2023, tentou o Miss Minas Gerais dentro da franquia Universo, representando Belo Horizonte, mas não chegou à final estadual. No mesmo ano, foi convidada para representar Sergipe e terminou a disputa nacional no Top 7.

Segundo Gabriela, os concursos sempre tiveram um significado além da estética. “Tudo começou quando entendi que esse também era o lugar onde eu poderia ser a versão da Gabriela que eu mais amo: filantrópica, movida por propósito e apaixonada por transformações humanas”, afirma.

Apesar de mineira, Gabriela construiu forte ligação com Sergipe, estado que representou no concurso. “Sou profundamente apaixonada por Sergipe e pelo povo sergipano. Costumo dizer que Sergipe me deu asas para sonhar”, declarou.

Trabalho social

Fora das passarelas, a nova Miss Brasil Mundo tem histórico de atuação social. Ela foi coordenadora infantil no projeto NAAÇÃO, em Brumadinho, na Grande BH. “Esse foi, sem dúvida, o trabalho das nossas vidas. Foi ali que descobri meu propósito, que entendi que nasci para servir e atuar em causas urgentes. Eles me ensinaram tanto… e também salvaram a minha vida em 2023, quando enfrentei a depressão pela segunda vez. É uma honra carregar até hoje essa comunidade que faz parte da minha história”, conta.

“Atualmente, Gabriela também atua como embaixadora da Casa de Maria, instituição voltada ao acolhimento de pessoas com doenças raras. “Vivo uma nova urgência, com o mesmo amor e entrega, e levarei eles comigo para que o mundo os conheça”, promete.

Para ela, o título amplia a capacidade de impacto social. “Como Miss Brasil Mundo, estarei nos lugares certos para realizar não só meus sonhos pessoais, mas também os sociais. Poder servir, transformar e tocar vidas será sempre a minha maior recompensa”, afirma.

Ao falar sobre representar o Brasil no exterior, Gabriela destaca o orgulho das origens.

“Sou apaixonada pelo Brasil e por ser brasileira. Quero que o mundo veja como nossas raízes, quando colocadas em ação, são capazes de transformar realidades e tocar vidas”, sonha.

Para o futuro, ela diz que espera ser lembrada pelo legado social. “Espero que as pessoas se lembrem de mim por ter servido e transformado vidas. Esse sempre será o meu maior objetivo”, conclui.

