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DOMINGO DE PÁSCOA

Páscoa em BH terá chuva? Veja a previsão do tempo para este domingo (5/4)

A temperatura deve se manter entre 17,9°C e 30°C em Belo Horizonte, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/04/2026 07:58 - atualizado em 05/04/2026 08:00

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Chuvas em MG
Belo Horizonte pode ter chuva moderada a partir da tarde deste domingo de Páscoa crédito: Crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A previsão do tempo para este domingo de Páscoa (5/4) é de céu nublado com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser moderadas e acompanhadas por raios e ventos a partir do período da tarde.

A temperatura deve se manter entre 17,9°C e 30°C na cidade, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 19,6 °C, às 6h05.
  • Centro-Sul: 18,9 °C, às 6h35.
  • Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, às 6h.
  • Pampulha: 20,4 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 19,6 °C, às 6h25.

Chuvas em Minas Gerais

Seguindo o padrão do recesso de Páscoa, a instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se mantém similar entre sexta-feira e hoje, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.

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Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera. As regiões que mais devem ser afetadas pelas condições climáticas adversas são Oeste, Triângulo Mineiro, Noroeste e Sul.

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