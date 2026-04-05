Páscoa em BH terá chuva? Veja a previsão do tempo para este domingo (5/4)
A temperatura deve se manter entre 17,9°C e 30°C em Belo Horizonte, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde
compartilheSIGA
A previsão do tempo para este domingo de Páscoa (5/4) é de céu nublado com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser moderadas e acompanhadas por raios e ventos a partir do período da tarde.
A temperatura deve se manter entre 17,9°C e 30°C na cidade, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde.
Leia Mais
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 19,6 °C, às 6h05.
- Centro-Sul: 18,9 °C, às 6h35.
- Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, às 6h.
- Pampulha: 20,4 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 6h.
- Venda Nova: 19,6 °C, às 6h25.
Chuvas em Minas Gerais
Seguindo o padrão do recesso de Páscoa, a instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se mantém similar entre sexta-feira e hoje, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera. As regiões que mais devem ser afetadas pelas condições climáticas adversas são Oeste, Triângulo Mineiro, Noroeste e Sul.