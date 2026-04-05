Páscoa em BH terá chuva? Veja a previsão do tempo para este domingo (5/4)

A previsão do tempo para este domingo de Páscoa (5/4) é de céu nublado com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser moderadas e acompanhadas por raios e ventos a partir do período da tarde.

A temperatura deve se manter entre 17,9°C e 30°C na cidade, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 19,6 °C, às 6h05.

19,6 °C, às 6h05. Centro-Sul: 18,9 °C, às 6h35.

18,9 °C, às 6h35. Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, às 6h.

17,9 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, às 6h. Pampulha: 20,4 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 6h.

20,4 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 6h. Venda Nova: 19,6 °C, às 6h25.



Chuvas em Minas Gerais

Seguindo o padrão do recesso de Páscoa, a instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se mantém similar entre sexta-feira e hoje, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.

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Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera. As regiões que mais devem ser afetadas pelas condições climáticas adversas são Oeste, Triângulo Mineiro, Noroeste e Sul.

