Páscoa em BH: veja programação especial para toda a família

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A poucos dias da Páscoa, celebrada neste domingo (5/4), Belo Horizonte se prepara para receber uma programação especial para toda a família, com atividades em diferentes espaços da cidade. Entre oficinas de chocolate, espetáculos infantis, brincadeiras e experiências gastronômicas, todas destacam a importância de passar tempo em família e aproveitar pequenos momentos juntos. Confira a programação:

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Museu dos Brinquedos

No Museu dos Brinquedos, de quinta-feira (2/4) a sábado, crianças e famílias podem participar de atividades lúdicas que celebram a Páscoa por meio do brincar, da convivência e da criação coletiva.

Durante os três dias, é possível vivenciar oficinas de coelhinhos com materiais recicláveis, assistir ao teatrinho de marionetes da Vovó Luiza, visitar a exposição e aproveitar brincadeiras no quintal.

Como destaque, na sexta-feira (3/4), às 11h, acontece o espetáculo “O Coelho e a Transformação da Páscoa”, que acompanha o coelhinho Pipo em uma jornada sobre amizade e o verdadeiro significado da data. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e são vendidos na bilheteria. Recomenda-se chegar com antecedência, pois a capacidade é limitada.

Como destaque da programação, o Museu dos Brinquedos recebe na sexta-feira (3/4) às 11h, o espetáculo "O Coelho e a Transformação da Páscoa" Museu dos Brinquedos/Divulgação

Endereço: Museu dos Brinquedos | Av. Afonso Pena, 2564, Funcionários – BH



Casa Fiat de Cultura

Na Casa Fiat de Cultura, de sexta-feira (3/4) a domingo (5/4), a oficina gratuita “Cartão de Páscoa pop-up: um gesto de amor” convida crianças e adultos a criarem cartões tridimensionais usando técnicas de dobradura e colagem. As atividades ocorrem às 10h30 e às 15h, com retirada de senha na recepção.

Além da oficina, os visitantes podem explorar o espaço cultural e conferir as exposições em cartaz, que vão do impressionismo francês à releitura contemporânea do Barroco brasileiro.

Endereço: Casa Fiat de Cultura | Praça da Liberdade, 10 - Funcionários, Belo Horizonte

ViaShopping Barreiro

No ViaShopping Barreiro, neste sábado (4/4), as crianças irão se divertir na tradicional caça aos chocolates pelos corredores do mall. A programação gratuita começa com um pocket show infantil temático de Páscoa. Depois, com mapas e sacolinhas, os pequenos percorrem o shopping em busca de chocolates, brindes e pistas, explorando cada canto como se fosse um grande tabuleiro.

ViaShopping Barreiro convida as crianças a participarem da tradicional caça aos chocolates pelos corredores do mall neste sábado (4/4) ViaShopping Barreiro/Divulgação

Durante o percurso, personagens interagem com o público, criando uma narrativa lúdica que transforma o espaço em um cenário de descobertas. A experiência termina com um momento ao lado do coelho da Páscoa, em um cenário preparado para fotos, onde as crianças recebem o mimo final.

Endereço: ViaShopping Barreiro | Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro, Belo Horizonte

Pátio Savassi

No Pátio Savassi, de sexta-feira (3/4) a domingo (5/4), das 14h às 18h, será realizada a “Oficina Mini Chefs”, em que as crianças podem colocar a mão na massa e rechear o próprio ovo de Páscoa.

A atividade é gratuita e exige inscrição prévia pelo aplicativo Multi. Entre brigadeiros, confeitos e chocolate, a oficina estimula autonomia, coordenação e contato com a culinária de forma lúdica.

Também é possível participar da ação “Tire fotos com a mascote Coelha Cacau”, nos mesmos dias e horários, mediante agendamento no aplicativo. Dependendo da categoria do cliente no programa de benefícios, há distribuição de brindes.

Endereço: Pátio Savassi | Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte

DiamondMall

No DiamondMall, o evento “Fábrica de Chocolate” leva as crianças a um espaço temático com brinquedos, escorregador, gangorra, xícaras giratórias e cenários coloridos até domingo (5/4), no Piso L3.

O espaço é gratuito e destinado a crianças de até um metro de altura, mediante retirada de ingresso pelo aplicativo Multi.

Enquanto as crianças exploram o ambiente, os adultos podem conferir mesas temáticas que mostram como reproduzir a Páscoa em casa.

Endereço: DiamondMall | Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

BH Shopping

No BH Shopping, até domingo (5/4), ocorre o Ateliê de Páscoa, uma oficina infantil em que crianças de 4 a 12 anos podem personalizar barras de chocolate com cores, formas e texturas diferentes. No sábado (4/4), o Coelhinho da Páscoa estará presente para interagir com o público e tirar fotos com as crianças. Também serão distribuídas orelhinhas de coelhinho pelo aplicativo Multi e, dependendo da categoria do cliente no programa de benefícios, adesivos de patinhas de coelho. Todas as atividades são mediante resgate no app.

Endereço: BH Shopping | BR-356, 3049 - Belvedere, Belo Horizonte

Shopping Del Rey

No Shopping Del Rey, o evento “Fantástica Páscoa” será neste sábado (4/4) e terá a presença do Sr. Coelho.

Os corredores do mall recebem atividades para as crianças, como interações com animadores e pocket show musical. Os pequenos também ganharão orelhinhas de coelho.

O evento conta com tradução em Libras e espaços acessíveis, garantindo participação de mais famílias.

O Shopping Del Rey aposta em um espetáculo repleto de magia e diversão. O evento "Fantástica Páscoa" acontece neste sábado (4/4) e promoverá um encontro especial do público com o Sr. Coelho Shopping Del Rey/ Divulgação

As crianças ainda poderão levar um pouco da magia para casa com um kit criativo exclusivo do evento, que inclui livrinho de colorir e adesivos temáticos. Para receber o kit, é necessário baixar o aplicativo do shopping, cadastrar-se no programa de benefícios e validar os cupons. Os brindes são limitados a um por CPF.

Endereço: Shopping Del Rey | Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte

Portal Auto Shopping

Com uma proposta mais simples, o Portal Auto Shopping realiza no sábado (4/4), das 11h às 13h, uma programação gratuita com foco na interação.

A diversão começa no Espaço Kids, com oficinas de recreação especialmente para os pequenos. Em seguida, é hora de receber o personagem mais querido da data: o Coelhinho da Páscoa vai circular pelo espaço, distribuindo brindes e tirando fotos com as crianças.

Enquanto as crianças embarcam nessa aventura pelos corredores do mall, as famílias poderão conferir a dinâmica “Passaporte Premiado” para garantir brindes especiais e completar a experiência.

Endereço: Portal Auto Shopping | Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte

Minas Shopping

No Minas Shopping, no sábado (4/4), acontece o "Café com o Coelhinho", um encontro que reúne café da manhã, brincadeiras e interação para crianças e adultos.

Enquanto os adultos aproveitam o café, as crianças participam da caça aos ovos, guiadas por animadores que transformam a atividade em uma pequena aventura.

A ação é gratuita e exclusiva para clientes do programa aMais, devendo ser resgatada pelo aplicativo Meu Minas. Cada CPF garante a participação de um adulto, com direito a levar uma criança de até 12 anos. As vagas são limitadas.

Endereço: Minas Shopping | Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte

Hotel Intercity BH Expo

O Hotel Intercity BH Expo prepara um café da manhã especial de Páscoa, com cardápio temático e decoração pensada para a data.

A proposta “Sabores da Páscoa: Chocolates & Clássicos” traz mais de 80 itens, incluindo confeitaria artesanal, chocolates e releituras de receitas tradicionais.

Entre as opções estão mini brownies, muffins com gotas de chocolate, tortas inspiradas na Floresta Negra, colomba pascal e chocolate quente cremoso, criados pelo chef Nelson Ferreira.

Neste domingo (5/5), o Hotel Intercity BH Expo transforma o café da manhã em um momento especial, combinando um cardápio temático de Páscoa Com Você Comunicação/Divulgação

O evento será no domingo (5/4) e é aberto tanto para hóspedes quanto para o público geral. Quem estiver hospedado no hotel durante o feriado já tem o café da manhã incluído na diária. Moradores e visitantes podem acessar mediante a compra de ingresso específico, sem necessidade de hospedagem. O valor é de R$ 75 por pessoa, com cortesia para crianças de até 5 anos e meia-entrada (R$ 37,50) para crianças de 6 a 12 anos. As reservas podem ser feitas diretamente com o hotel ou por plataforma Sympla. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Endereço: Hotel Intercity BH Expo | Av. Amazonas, 7702 - Gameleira, Belo Horizonte

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges