Páscoa em BH: veja programação especial para toda a família
Oficinas, teatro, caça aos ovos, encontros com o Coelhinho e café da manhã especial ocupam diferentes espaços até domingo (5/4)
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A poucos dias da Páscoa, celebrada neste domingo (5/4), Belo Horizonte se prepara para receber uma programação especial para toda a família, com atividades em diferentes espaços da cidade. Entre oficinas de chocolate, espetáculos infantis, brincadeiras e experiências gastronômicas, todas destacam a importância de passar tempo em família e aproveitar pequenos momentos juntos. Confira a programação:
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Museu dos Brinquedos
No Museu dos Brinquedos, de quinta-feira (2/4) a sábado, crianças e famílias podem participar de atividades lúdicas que celebram a Páscoa por meio do brincar, da convivência e da criação coletiva.
Durante os três dias, é possível vivenciar oficinas de coelhinhos com materiais recicláveis, assistir ao teatrinho de marionetes da Vovó Luiza, visitar a exposição e aproveitar brincadeiras no quintal.
Como destaque, na sexta-feira (3/4), às 11h, acontece o espetáculo “O Coelho e a Transformação da Páscoa”, que acompanha o coelhinho Pipo em uma jornada sobre amizade e o verdadeiro significado da data. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e são vendidos na bilheteria. Recomenda-se chegar com antecedência, pois a capacidade é limitada.
- Endereço: Museu dos Brinquedos | Av. Afonso Pena, 2564, Funcionários – BH
Casa Fiat de Cultura
Na Casa Fiat de Cultura, de sexta-feira (3/4) a domingo (5/4), a oficina gratuita “Cartão de Páscoa pop-up: um gesto de amor” convida crianças e adultos a criarem cartões tridimensionais usando técnicas de dobradura e colagem. As atividades ocorrem às 10h30 e às 15h, com retirada de senha na recepção.
Além da oficina, os visitantes podem explorar o espaço cultural e conferir as exposições em cartaz, que vão do impressionismo francês à releitura contemporânea do Barroco brasileiro.
- Endereço: Casa Fiat de Cultura | Praça da Liberdade, 10 - Funcionários, Belo Horizonte
ViaShopping Barreiro
Durante o percurso, personagens interagem com o público, criando uma narrativa lúdica que transforma o espaço em um cenário de descobertas. A experiência termina com um momento ao lado do coelho da Páscoa, em um cenário preparado para fotos, onde as crianças recebem o mimo final.
- Endereço: ViaShopping Barreiro | Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro, Belo Horizonte
Pátio Savassi
No Pátio Savassi, de sexta-feira (3/4) a domingo (5/4), das 14h às 18h, será realizada a “Oficina Mini Chefs”, em que as crianças podem colocar a mão na massa e rechear o próprio ovo de Páscoa.
A atividade é gratuita e exige inscrição prévia pelo aplicativo Multi. Entre brigadeiros, confeitos e chocolate, a oficina estimula autonomia, coordenação e contato com a culinária de forma lúdica.
Também é possível participar da ação “Tire fotos com a mascote Coelha Cacau”, nos mesmos dias e horários, mediante agendamento no aplicativo. Dependendo da categoria do cliente no programa de benefícios, há distribuição de brindes.
- Endereço: Pátio Savassi | Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte
DiamondMall
No DiamondMall, o evento “Fábrica de Chocolate” leva as crianças a um espaço temático com brinquedos, escorregador, gangorra, xícaras giratórias e cenários coloridos até domingo (5/4), no Piso L3.
O espaço é gratuito e destinado a crianças de até um metro de altura, mediante retirada de ingresso pelo aplicativo Multi.
Enquanto as crianças exploram o ambiente, os adultos podem conferir mesas temáticas que mostram como reproduzir a Páscoa em casa.
- Endereço: DiamondMall | Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte
BH Shopping
- Endereço: BH Shopping | BR-356, 3049 - Belvedere, Belo Horizonte
Shopping Del Rey
No Shopping Del Rey, o evento “Fantástica Páscoa” será neste sábado (4/4) e terá a presença do Sr. Coelho.
Os corredores do mall recebem atividades para as crianças, como interações com animadores e pocket show musical. Os pequenos também ganharão orelhinhas de coelho.
O evento conta com tradução em Libras e espaços acessíveis, garantindo participação de mais famílias.
As crianças ainda poderão levar um pouco da magia para casa com um kit criativo exclusivo do evento, que inclui livrinho de colorir e adesivos temáticos. Para receber o kit, é necessário baixar o aplicativo do shopping, cadastrar-se no programa de benefícios e validar os cupons. Os brindes são limitados a um por CPF.
- Endereço: Shopping Del Rey | Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte
Portal Auto Shopping
Com uma proposta mais simples, o Portal Auto Shopping realiza no sábado (4/4), das 11h às 13h, uma programação gratuita com foco na interação.
A diversão começa no Espaço Kids, com oficinas de recreação especialmente para os pequenos. Em seguida, é hora de receber o personagem mais querido da data: o Coelhinho da Páscoa vai circular pelo espaço, distribuindo brindes e tirando fotos com as crianças.
Enquanto as crianças embarcam nessa aventura pelos corredores do mall, as famílias poderão conferir a dinâmica “Passaporte Premiado” para garantir brindes especiais e completar a experiência.
- Endereço: Portal Auto Shopping | Av. Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates, Belo Horizonte
Minas Shopping
No Minas Shopping, no sábado (4/4), acontece o "Café com o Coelhinho", um encontro que reúne café da manhã, brincadeiras e interação para crianças e adultos.
Enquanto os adultos aproveitam o café, as crianças participam da caça aos ovos, guiadas por animadores que transformam a atividade em uma pequena aventura.
A ação é gratuita e exclusiva para clientes do programa aMais, devendo ser resgatada pelo aplicativo Meu Minas. Cada CPF garante a participação de um adulto, com direito a levar uma criança de até 12 anos. As vagas são limitadas.
- Endereço: Minas Shopping | Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte
Hotel Intercity BH Expo
O Hotel Intercity BH Expo prepara um café da manhã especial de Páscoa, com cardápio temático e decoração pensada para a data.
A proposta “Sabores da Páscoa: Chocolates & Clássicos” traz mais de 80 itens, incluindo confeitaria artesanal, chocolates e releituras de receitas tradicionais.
Entre as opções estão mini brownies, muffins com gotas de chocolate, tortas inspiradas na Floresta Negra, colomba pascal e chocolate quente cremoso, criados pelo chef Nelson Ferreira.
- Endereço: Hotel Intercity BH Expo | Av. Amazonas, 7702 - Gameleira, Belo Horizonte
*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges