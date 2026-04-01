Afinal, coelho bota ovo? Entenda a origem dos símbolos da Páscoa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A resposta curta e direta é: não, coelhos não botam ovos. Eles são mamíferos e, como tal, dão à luz filhotes vivos. A associação entre esses dois símbolos tão presentes na Páscoa tem raízes em tradições antigas, lendas e na fusão de diferentes culturas ao longo dos séculos.

O coelho como símbolo de fertilidade

O coelho é conhecido por sua incrível capacidade de reprodução. Com a chegada da primavera no Hemisfério Norte, que coincide com a data da Páscoa, a natureza renasce após o inverno. Os coelhos, com suas ninhadas numerosas, tornaram-se um símbolo poderoso de fertilidade, vida nova e prosperidade, temas centrais das festividades dessa estação.

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A lenda do 'Osterhase'

A lenda do coelho que entrega ovos coloridos, conhecida como 'Osterhase', surgiu na Alemanha por volta dos séculos 16 e 17. A tradição foi levada para os Estados Unidos por imigrantes alemães que se estabeleceram na Pensilvânia no século 18. Eles contavam histórias sobre uma lebre que botava ovos coloridos para as crianças bem-comportadas, que então construíam ninhos para que ela pudesse deixá-los.

Essas festividades da primavera acabaram se mesclando com as celebrações da ressurreição de Cristo. Segundo uma teoria popular, essas celebrações estariam ligadas a uma deusa da fertilidade, embora não haja evidências históricas sólidas dessa conexão. A Igreja adaptou muitos costumes pagãos relacionados à primavera para facilitar a conversão dos povos, e os símbolos de vida nova ganharam um novo significado.

E o que os ovos têm a ver com isso?

O ovo é um símbolo universal de renascimento, vida e recomeço. Muito antes do cristianismo, diversas culturas já presenteavam umas às outras com ovos decorados para celebrar a chegada da primavera. Na tradição cristã, o ovo passou a simbolizar a ressurreição de Jesus Cristo – a saída do túmulo, assim como o pinto que rompe a casca do ovo para nascer.

A chegada do chocolate

A transição para os ovos de chocolate é bem mais recente. No século 19, confeiteiros europeus, especialmente na França e Alemanha, começaram a criar ovos de chocolate. A técnica evoluiu de ovos ocos recheados para ovos inteiramente de chocolate, que rapidamente se tornaram um sucesso comercial e um ícone da Páscoa moderna.

Portanto, o coelho não bota ovos, mas sua união na Páscoa representa a celebração da vida nova, da fertilidade e do renascimento, uma rica mistura de tradições pagãs e cristãs que evoluíram ao longo dos séculos.

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