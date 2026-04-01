Ovo em fatias vira aposta da Páscoa após febre do morango do amor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da febre do morango do amor no universo dos doces, o ovo em fatias desponta como tendência da Páscoa neste ano. O produto, que geralmente reúne até seis sabores em uma única unidade, tem conquistado de confeiteiras artesanais a grandes confeitarias.

Dados do Google Trends indicam que o interesse pelo produto começou a crescer ao longo deste ano e segue em ascensão com a proximidade do feriado.

O movimento acompanha uma tradição do setor de ter um grande destaque por ano. Foi assim com o ovo de colher e o ovo com casca recheada. Segundo a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas), em 2024, as empresas colocaram 803 produtos de Páscoa no mercado, dos quais 134 eram lançamentos. No ano anterior, foram 611 itens, sendo 99 novidades.

Apesar da popularidade recente do ovo em fatias, a origem da tendência não é totalmente definida. Confeiteiros têm recorrido às formas desenvolvidas pela BWB, fabricante especializada nesse tipo de produto.

De acordo com Anderson Stracanholi, diretor e cofundador da empresa, e Bryan Dorigon, responsável pelo marketing, a ideia surgiu a partir de uma proposta do chef confeiteiro Rafael Barros, que já representou o Brasil na Coupe du Monde de la Pâtisserie (Copa do Mundo de Confeitaria), em Lyon, na França.

A referência veio da experiência de Barros no evento, em 2022. A partir disso, a BWB adaptou o conceito ao mercado brasileiro. "Reduzimos o tamanho e definimos o modelo com seis fatias, o que permite variar os recheios e facilita o consumo", afirma.

Segundo a fabricante, a demanda pelas formas superou as expectativas e, desde o lançamento, o item se tornou o mais vendido da empresa. Boa parte dos compradores vem da confeitaria artesanal, o que ajuda a explicar a rápida disseminação da tendência.

É o caso da confeiteira Natalia Berges, 45, de Pirassununga (SP). Proprietária da Mais que um Brigadeiro, ela costuma buscar novidades para o cardápio a cada Páscoa e, neste ano, apostou no ovo em fatias.

O produto criado por Berges tem seis fatias com recheios de pistache, maracujá, limão siciliano, café, Snickers e Nutella com massa folhada belga. Com 760 g, é vendido por R$ 240. Segundo ela, o custo de produção gira em torno de R$ 60, já considerando embalagem e os ingredientes.

A meta inicial era vender 50 unidades, mas antes mesmo da Páscoa 30 já haviam sido comercializadas. Com a alta procura, a confeiteira elevou a expectativa para 100 unidades -número que considera expressivo e comparável aos seus produtos mais vendidos.

Na capital paulista, a confeiteira Aline Freitas, da Doce Princess, também aderiu à tendência. Ela decidiu abrir mão dos ovos tradicionais para incluir o novo formato no portfólio da temporada.

Para isso, investiu cerca de R$ 2.800 em insumos e materiais. A expectativa é vender 200 unidades, e ela já soma cerca de 80 pedidos confirmados. Ainda assim, espera atingir a meta nesta semana que antecede o domingo de Páscoa, já que, segundo ela, muitos clientes deixam a compra para a última hora.

No cardápio, há versões com três a seis fatias, que variam em peso e preço. A opção mais completa, com seis fatias, custa R$ 160 e inclui sabores como maracujá, morango, prestígio, leite Ninho e brigadeiro.

Segundo Freitas, a decisão de embarcar na tendência foi influenciada pela alta no preço do chocolate. Dados do IPCA-15 mostram que chocolates em barra e bombons acumularam alta de 24,87% nos 12 meses até março.

Diante desse cenário, ela quis inovar para atrair mais clientes e até lançou uma versão voltada ao público fitness. O ovo em três fatias traz recheios sem adição de açúcar, como brigadeiro com 50% de cacau e brigadeiro Caribe -uma releitura do bombom de banana com chocolate- com pedaços da fruta.

A tendência cresceu tanto que também passou a ser explorada por grandes marcas. A Cacau Show, por exemplo, foi a primeira do setor a desenvolver sua versão, em menos de 20 dias.

O ovo Dreams em Fatias chega em duas opções: uma com três fatias recheadas de pistache tipo Dubai, merengue de morango e coco caramelizado; e outra que inclui os sabores de pistache e merengue de morango e acrescenta o mil-folhas, com recheio de baunilha e wafer. O produto tem 360 g e custa R$ 129,90.

O lançamento ocorre em caráter piloto, em edição limitada, e será vendido apenas nas megastores do Shopping Morumbi, em São Paulo, e de Itapevi (SP). A estratégia, segundo a empresa, é testar a receptividade do público antes de uma possível expansão.

Para Roberto Kanter, professor de MBAs em marketing da FGV (Fundação Getulio Vargas), a popularização do ovo de Páscoa em fatias está ligada ao comportamento do consumidor atual, que valoriza variedade e possibilidade de escolha.

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Segundo Kanter, vivemos em um cenário de múltiplas opções, com ofertas o tempo todo. Nesse contexto, a variedade deixa de ser um diferencial e passa a ser quase uma exigência do consumidor.