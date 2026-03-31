Chocolate causa espinha? O veredito da ciência para esta Páscoa
Entenda por que o açúcar, e não o cacau, pode piorar as espinhas e saiba como cuidar da pele após os excessos de doces sem abandonar o chocolate
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A chegada da Páscoa costuma vir acompanhada de uma pergunta recorrente: comer chocolate causa espinhas? O aumento no consumo de doces nesta época faz com que muitas pessoas associem o alimento ao surgimento da acne.
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Segundo a dermatologista Livia Pino, a resposta é mais complexa. “A acne é uma condição multifatorial. Alimentação, hormônios, genética e hábitos de cuidado com a pele podem influenciar o quadro”, explica a médica, em parceria com a Darrow.
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Chocolate e acne: o que é mito e o que é verdade
1. Chocolate causa acne?
Mito, ou ao menos não da forma como se imagina. Estudos indicam que o problema geralmente não está no cacau, mas em alimentos ricos em açúcar e de alto índice glicêmico. Eles provocam picos de insulina, o que estimula processos hormonais associados ao aumento da oleosidade da pele. “Quando há aumento da insulina no sangue, ocorre uma cascata hormonal que pode estimular as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo”, detalha Livia.
2. Existe diferença entre os tipos de chocolate?
Verdade. A composição do produto influencia seu impacto no organismo. Chocolates ao leite e branco possuem mais açúcar e leite. Já as versões com maior teor de cacau tendem a ter menos desses ingredientes. O cacau, rico em flavonoides antioxidantes, não é considerado um causador de acne.
3. Alimentos açucarados pioram a acne?
Verdade. Dietas com alta carga glicêmica estimulam picos de insulina, que aumentam a produção de sebo e favorecem processos inflamatórios na pele. “Não significa que um doce ocasional vai causar acne, mas quando o consumo é frequente e associado a uma dieta desequilibrada, pode haver impacto”, pontua a dermatologista.
4. Quem tem acne precisa evitar chocolate?
Mito. O consumo moderado dentro de uma alimentação equilibrada geralmente não provoca acne sozinho. O mais importante é observar o padrão alimentar como um todo para manter a saúde da pele. A médica também recomenda a orientação de um nutricionista.
5. Outros fatores da alimentação influenciam a acne?
Verdade. Além do excesso de açúcar, estudos apontam que o consumo de laticínios e deficiências nutricionais, como a de zinco, podem influenciar a pele. “Hoje sabemos que a acne deve ser analisada de forma mais ampla, considerando não apenas a rotina de skincare, mas também hábitos alimentares e estilo de vida”, explica a especialista.
E se a pele piorar depois da Páscoa?
Caso a pele apresente mais oleosidade, cravos ou espinhas após o período de maior consumo de doces, a recomendação é reforçar os cuidados básicos de skincare.
Uma rotina simples pode ajudar bastante. Produtos com ácido salicílico, por exemplo, auxiliam na desobstrução dos poros e no controle da oleosidade. Ativos como a niacinamida contribuem para reduzir a inflamação e equilibrar a pele. Já antioxidantes como a vitamina C ajudam a proteger contra o estresse oxidativo e a melhorar sua aparência.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.