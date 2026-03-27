Ovos de Páscoa: guia para uma escolha saudável além dos rótulos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com a proximidade da Páscoa, as prateleiras dos supermercados se enchem de ovos de chocolate coloridos e tentadores. Mas como fazer uma escolha que seja saborosa e, ao mesmo tempo, mais saudável? A nutricionista Pollyana Ayub, professora de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), explica que o segredo está em ir além das embalagens e aprender a ler os rótulos com atenção.

Além do apelo da embalagem: o que olhar primeiro?

O primeiro passo para uma escolha consciente é ignorar o marketing e ir direto para a lista de ingredientes. "A ordem dos ingredientes é sempre decrescente. O primeiro da lista é o que está em maior quantidade no produto", informa Pollyana. Portanto, para um chocolate de qualidade, o cacau (ou massa de cacau) deve aparecer antes do açúcar.

Fique atento também à porcentagem de cacau. Quanto maior o teor, mais antioxidantes e menos açúcar o chocolate tende a ter. Ingredientes com nomes complexos ou que você não reconhece podem indicar um produto ultraprocessado.

Diet, light ou zero: decifrando os termos

As versões especiais de chocolate podem gerar confusão. É fundamental entender o que cada termo significa para não cair em ciladas.

Light: este produto tem uma redução de, no mínimo, 25% em algum nutriente (como calorias, gorduras ou açúcares) quando comparado à sua versão tradicional

Diet: segundo a regulamentação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), o produto diet é isento ou possui quantidades insignificantes de algum nutriente específico, como açúcar, gordura, proteína ou sódio. É geralmente destinado a públicos com restrições alimentares específicas, como diabéticos (no caso de diet em açúcar). Isso não significa que ele seja menos calórico.

Zero: já o termo "zero" indica a ausência de determinado nutriente. É comumente associado a "zero açúcar", mas é importante confirmar no rótulo qual componente foi retirado.

Essa comparação simples mostra como a escolha vai além do "sem açúcar" e depende do seu objetivo nutricional.

Dicas para um consumo consciente

Aproveitar a Páscoa sem culpa é totalmente possível com algumas estratégias. "Uma boa dica é consumir o chocolate como sobremesa, após uma refeição principal como o almoço. As fibras e proteínas da refeição ajudam a diminuir a velocidade de absorção do açúcar, evitando picos de glicemia", aconselha a nutricionista.

A moderação é a chave. Saboreie pequenos pedaços e guarde o restante para os dias seguintes. O importante é desfrutar do momento sem transformá-lo em um exagero prejudicial à saúde.

No fim das contas, a melhor escolha é aquela feita com informação. Ler os rótulos, entender as diferenças entre os tipos de chocolate e priorizar a qualidade em vez da quantidade são os passos para uma Páscoa deliciosa e equilibrada. Consciência e moderação, sem terrorismo nutricional, permitem aproveitar a data da melhor forma.

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