Intenção de compra de belo-horizontinos na Páscoa chega a quase 65%

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A intenção de compra para a Páscoa de 2026 alcança 64,1% dos consumidores em Belo Horizonte, segundo levantamento da Fecomércio MG, divulgado nesta segunda-feira (30/3). O índice confirma a relevância da data para o varejo, mas vem acompanhado de um comportamento mais contido: 72,8% dos entrevistados afirmam que pretendem gastar o mesmo valor ou menos do que no ano passado.

A principal mudança está na forma de consumir. Quase metade (49,8%) deve optar por reduzir a quantidade de produtos e priorizar itens mais baratos, em uma tentativa de equilibrar o orçamento sem abrir mão da celebração. O tíquete médio esperado fica entre R$ 100 e R$ 300, indicando um consumo moderado.

Os chocolates continuam praticamente unânimes. Entre os consumidores que pretendem presentear, 98,1% devem escolher esse tipo de produto. Os ovos de Páscoa industrializados aparecem na frente, com 53,8% das preferências, seguidos por chocolates em geral (34,4%). Apesar da tradição, o critério de escolha mudou de eixo: promoções (42,6%) e preços mais baixos (28%) são hoje os principais fatores de decisão.

Esse comportamento impacta diretamente os canais de compra. Supermercados e hipermercados concentram 50,3% das intenções, impulsionados pela percepção de preços mais competitivos. Os shoppings vêm na sequência, com 28,6%, mantendo relevância sobretudo para compras de ocasião.

Para a economista Gabriela Martins, o cenário indica um consumidor mais estratégico. "Ele não deixa de comprar, mas ajusta o volume e o tipo de produto. Isso exige do varejo ações mais precisas, principalmente em preço e promoção", afirma. A avaliação é que, embora a data mantenha seu apelo simbólico, o consumo está cada vez mais condicionado à percepção de vantagem.

As formas de pagamento reforçam essa lógica. Cartão de débito e crédito à vista lideram, ambos com 26,4%, seguidos pelo Pix, com 23%, sinalizando preferência por evitar parcelamentos longos.

Além das compras, a Páscoa deve movimentar o setor de serviços; 15,7% dos consumidores planejam viajar, principalmente para visitar familiares. O dado amplia o impacto econômico do período, ainda que sob uma dinâmica mais seletiva.

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Neste ano, a Páscoa acontece no dia 5 de abril.