Como é calculado o valor da sua restituição do Imposto de Renda?

A Receita Federal já definiu o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026. Com quatro lotes mensais iniciados em maio e seguindo até agosto, o processo funciona como um acerto de contas anual entre o que foi pago de imposto ao longo do ano anterior e o que era efetivamente devido.

Essa conta começa com a soma de todos os seus rendimentos tributáveis, como salários, aluguéis e pensões. Desse valor total, a Receita subtrai as despesas que podem ser deduzidas, resultando na chamada base de cálculo. É sobre essa base que a alíquota de imposto correspondente à sua faixa de renda é aplicada.

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O resultado dessa multiplicação é o imposto que você deveria ter pago, e esse número é comparado com o valor que já foi retido na fonte ao longo do ano. Se você pagou a mais, tem direito à restituição; caso tenha pago a menos, precisa quitar a diferença.

O que pode reduzir seu imposto?

As deduções são o motivo da restituição e funcionam como um abatimento no valor total dos seus rendimentos, diminuindo a base de cálculo. O próprio programa da declaração faz essa conta automaticamente quando você informa suas despesas.

As principais despesas que podem ser deduzidas são:

Dependentes : é possível deduzir o valor de R$ 2.275,08 por cada dependente legalmente incluído na sua declaração.

Educação : despesas com ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior (graduação e pós) podem ser deduzidas até o limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa.

Saúde : gastos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, exames e planos de saúde não possuem limite de dedução, mas precisam ser comprovados.

Pensão alimentícia: o valor total pago em cumprimento de uma decisão judicial pode ser deduzido integralmente.

Previdência privada: contribuições para planos do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser deduzidas até o limite de 12% da sua renda tributável.

Declaração completa ou simplificada?

O contribuinte pode escolher entre dois modelos de declaração. A completa, que utiliza todas as deduções informadas, é ideal para quem tem muitos gastos a declarar, enquanto a simplificada aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado ao teto de R$ 16.754,24.

O próprio programa da Receita indica qual das duas opções é mais vantajosa para o seu perfil, garantindo que você pague menos imposto ou receba uma restituição maior.

Como ter prioridade na restituição?

Além dos grupos prioritários definidos por lei como idosos, pessoas com deficiência e professores, a Receita Federal dá preferência a contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou que escolhem receber a restituição via Pix.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata