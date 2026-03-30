Assine
overlay
Início Economia
RESTITUIÇÃO

Como é calculado o valor da sua restituição do Imposto de Renda?

Despesas médicas, educação, dependentes: entenda o passo a passo de como a Receita Federal chega ao valor que você tem a receber ou a pagar

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
30/03/2026 14:49 - atualizado em 30/03/2026 14:49

compartilhe

SIGA
×
Como é calculado o valor da sua restituição do Imposto de Renda?
Contribuintes utilizam plataformas digitais para realizar a declaração do Imposto de Renda e gerenciar serviços da Receita Federal crédito: Bruno Peres / Agência Brasil

A Receita Federal já definiu o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026. Com quatro lotes mensais iniciados em maio e seguindo até agosto, o processo funciona como um acerto de contas anual entre o que foi pago de imposto ao longo do ano anterior e o que era efetivamente devido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa conta começa com a soma de todos os seus rendimentos tributáveis, como salários, aluguéis e pensões. Desse valor total, a Receita subtrai as despesas que podem ser deduzidas, resultando na chamada base de cálculo. É sobre essa base que a alíquota de imposto correspondente à sua faixa de renda é aplicada.

Leia Mais

O resultado dessa multiplicação é o imposto que você deveria ter pago, e esse número é comparado com o valor que já foi retido na fonte ao longo do ano. Se você pagou a mais, tem direito à restituição; caso tenha pago a menos, precisa quitar a diferença.

O que pode reduzir seu imposto?

As deduções são o motivo da restituição e funcionam como um abatimento no valor total dos seus rendimentos, diminuindo a base de cálculo. O próprio programa da declaração faz essa conta automaticamente quando você informa suas despesas.

As principais despesas que podem ser deduzidas são:

  • Dependentes: é possível deduzir o valor de R$ 2.275,08 por cada dependente legalmente incluído na sua declaração.

  • Educação: despesas com ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior (graduação e pós) podem ser deduzidas até o limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa.

  • Saúde: gastos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, exames e planos de saúde não possuem limite de dedução, mas precisam ser comprovados.

  • Pensão alimentícia: o valor total pago em cumprimento de uma decisão judicial pode ser deduzido integralmente.

  • Previdência privada: contribuições para planos do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) podem ser deduzidas até o limite de 12% da sua renda tributável.

Declaração completa ou simplificada?

O contribuinte pode escolher entre dois modelos de declaração. A completa, que utiliza todas as deduções informadas, é ideal para quem tem muitos gastos a declarar, enquanto a simplificada aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado ao teto de R$ 16.754,24.

O próprio programa da Receita indica qual das duas opções é mais vantajosa para o seu perfil, garantindo que você pague menos imposto ou receba uma restituição maior.

Como ter prioridade na restituição?

Além dos grupos prioritários definidos por lei como idosos, pessoas com deficiência e professores, a Receita Federal dá preferência a contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou que escolhem receber a restituição via Pix.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

imposto-de-renda imposto-de-renda-2026 receita-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay