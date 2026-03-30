Passo a passo: como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

A consulta aos lotes de restituição do Imposto de Renda 2026 já pode ser realizada diretamente no site da Receita Federal. O procedimento é rápido e permite que o contribuinte verifique se sua declaração foi processada e quando o valor será depositado em sua conta bancária. O acesso exige apenas o número do CPF e a data de nascimento.

O sistema online centraliza todas as informações sobre o status da declaração. Ao acessá-lo, o cidadão pode se deparar com diferentes mensagens, como "em processamento", "em fila de restituição", "processada" ou "com pendências", que indica a temida malha fina. Entender cada etapa ajuda a reduzir a ansiedade e a tomar as providências necessárias, se for o caso.

Passo a passo para a consulta

Para saber se você está incluído em um dos lotes de pagamento, o caminho é bastante simples e intuitivo. Todo o processo é feito de forma digital, sem a necessidade de comparecer a uma unidade da Receita Federal. Siga as etapas abaixo:

Acesse o site oficial da Receita Federal e procure pela seção "Meu Imposto de Renda". Clique na opção "Consultar a Restituição". Informe seu CPF, sua data de nascimento e o ano correspondente à declaração (2026). Digite os caracteres de verificação exibidos na imagem e clique em "Consultar".

Após a consulta, a plataforma informará se a sua restituição já foi liberada e em qual lote o pagamento será efetuado. Se houver alguma pendência, o sistema também apontará a irregularidade para que você possa corrigi-la.

Calendário de pagamento e prioridades

O pagamento da restituição é organizado em quatro lotes mensais, entre maio e agosto. A Receita Federal estabelece grupos prioritários que recebem primeiro. Têm preferência os contribuintes idosos, pessoas com deficiência física ou mental, portadores de moléstias graves e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. A partir de 2026, também ganham prioridade os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX (com chave CPF). Após os grupos prioritários, a ordem de pagamento segue a data de entrega da declaração.

O calendário oficial previsto para 2026 é o seguinte:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 28 de agosto

Se o valor não for creditado na conta informada na declaração, ele ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.