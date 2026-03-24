Restituição do Imposto de Renda: como consultar e quando recebo o dinheiro

A Receita Federal já liberou o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026, iniciando os depósitos no dia 29 de maio, contemplando os contribuintes que fazem parte dos grupos prioritários. A consulta à situação da declaração é fundamental para saber se há pendências e quando o dinheiro cairá na conta.

O processo de consulta é on-line por meio do site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares Android e iOS. É preciso informar o CPF e a data de nascimento para ter acesso às informações.

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Calendário da restituição do Imposto de Renda 2026

O pagamento da restituição é organizado em quatro lotes, distribuídos entre os meses de maio e agosto e a data em que o contribuinte recebe depende da sua posição nos grupos de prioridade e da data em que enviou a declaração. Confira as datas oficiais:

Primeiro lote: 29 de maio de 2026

Segundo lote: 30 de junho de 2026

Terceiro lote: 31 de julho de 2026

Quarto lote: 28 de agosto de 2026

Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para o pagamento. Mesmo que a declaração seja entregue no fim do prazo, quem faz parte desses grupos tem preferência na fila. A ordem é a seguinte:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou com moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes.

Como consultar a restituição

A consulta para o primeiro lote costuma ser liberada uma semana antes da data do pagamento. Ao acessar o sistema, é possível encontrar alguma das seguintes situações: "em processamento", "em fila de restituição", "processada" ou "com pendências".

Se a declaração estiver "processada" e "em fila de restituição", significa que está tudo certo e basta aguardar a data do seu lote; o valor é creditado diretamente na conta bancária informada na declaração. Quem indicou uma chave Pix (obrigatoriamente o CPF) também recebe prioridade no pagamento. Caso o crédito não seja efetuado por algum problema na conta, o valor fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata