Imposto de Renda 2026: como se proteger dos golpes mais comuns do ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Itaú Unibanco emitiu um alerta sobre o aumento de golpes direcionados a pessoas e empresas durante o período de declaração do Imposto de Renda. Criminosos aproveitam a troca de informações fiscais e os prazos para aplicar fraudes e causar prejuízos financeiros.

Os golpistas se passam por profissionais da Receita Federal, de escritórios de contabilidade ou advogados para criar um senso de urgência. As abordagens costumam citar erros na declaração, pendências na malha fina ou a promessa de restituição antecipada.

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Com a ameaça de multas ou bloqueio de CPF e CNPJ, eles induzem a vítima a fazer pagamentos imediatos, geralmente via Pix ou boleto. Outra tática comum é o envio de links maliciosos que instalam programas espiões no celular ou computador.

Felipe Tambelini, diretor de prevenção a fraudes do Itaú Unibanco, afirma que a informação é a principal arma contra a fraude. “É fundamental que o contribuinte saiba que a Receita Federal não entra em contato por e-mail ou WhatsApp para solicitar senhas, pedir que cliquem em links ou cobrar taxas via Pix”, explica.

Como se proteger das fraudes

O banco listou as principais dicas de segurança para contribuintes e empresas durante o período de declaração do imposto.

Para pessoas:

Desconfie de contatos suspeitos: a Receita Federal não utiliza e-mail ou WhatsApp para cobrar taxas. Fique atento a mensagens com tom alarmista, erros de português ou links.

Consulte fontes oficiais: para verificar sua situação ou baixar programas, acesse o endereço www.gov.br/receitafederal diretamente no seu navegador.

Atenção ao golpe da restituição: o valor é depositado na conta informada na declaração. Não existe “taxa para liberação”, e qualquer mensagem que peça uma ação para receber o dinheiro é falsa.

Valide guias de pagamento: antes de pagar um Darf ou boleto, confirme a autenticidade com seu contador ou no portal e-CAC, pois criminosos podem alterar o código de barras.

Confirme a identidade: se um suposto “novo contador” ou “advogado” entrar em contato, valide a informação por um canal que você já conhecia antes de agir.

Monitore suas transações: ative as notificações do seu banco para acompanhar todas as movimentações na sua conta.

Para empresas:

Invista em segurança digital: garanta que os computadores tenham antivírus corporativo, firewall e filtros de e-mail para proteger os dados fiscais do negócio.

Caso seja vítima de um golpe, contate seu banco imediatamente para relatar o ocorrido. Também é importante registrar um boletim de ocorrência, de preferência em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, e alterar as senhas de e-mails, aplicativos de banco e do portal gov.br.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.