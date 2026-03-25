Caiu na malha fina? 5 erros comuns na declaração que travam a grana

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda teve início nessa segunda-feira (23/3) e se estende até 29 de maio. Com ele, muitos contribuintes temem cair na malha fina, principalmente porque pode atrasar ou até bloquear o recebimento da restituição.

Omissão de informações, dados cadastrais incorretos ou divergências entre o que foi declarado por você e por terceiros são alguns erros que passam despercebidos. A Receita Federal utiliza um sistema que cruza todas essas informações em tempo real, e qualquer conflito leva a declaração a ser separada para uma análise mais detalhada.

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Para evitar que sua restituição fique presa na burocracia, revise os pontos que mais levam a deslizes e também busque utilizar a declaração pré-preenchida, que já importa diversas informações e ajuda a reduzir erros. Conhecer os erros mais comuns é o primeiro passo para garantir que seu dinheiro chegue no prazo certo.

1. Informações de dependentes inconsistentes

Um erro frequente é incluir um dependente e esquecer de declarar os rendimentos dele, como salários de estágio ou pensão alimentícia. Lembre-se de que duas pessoas, como pais divorciados, não podem declarar o mesmo dependente no mesmo ano, pois essa medida não é permitida pela legislação.

2. Despesas médicas incompatíveis

Declarar gastos médicos que não são dedutíveis, como despesas com farmácia ou tratamentos estéticos, é um motivo comum para cair na malha fina. Além disso, os valores informados por você precisam ser os mesmos declarados pelo profissional de saúde ou hospital na Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed).

3. Omissão de rendimentos

Muitos contribuintes se esquecem de declarar todas as suas fontes de renda, incluindo o salário de um emprego anterior no mesmo ano, rendimentos de aluguéis, trabalhos como autônomo ou até mesmo o recebimento de pensão alimentícia. Todo valor recebido que se enquadre como tributável deve ser informado.

4. Erros de digitação

Um simples número digitado errado no CPF de um dependente, no CNPJ de uma fonte pagadora ou nos valores de rendimentos e deduções pode travar toda a declaração. Por isso, revise cuidadosamente cada campo antes de enviar o documento para a Receita Federal.

5. Investimentos na Bolsa de Valores

Operações na Bolsa, mesmo que com prejuízo ou de baixo valor, precisam ser declaradas, pois a omissão dessas informações é facilmente detectada pela corretora, que informa todas as movimentações à Receita. É preciso declarar a posse de ações e os resultados mensais de compra e venda, mesmo que as vendas fiquem abaixo do limite de isenção, para fins de acompanhamento patrimonial.

Como corrigir e sair da malha fina?

Se você identificou um erro ou sua declaração já foi retida, a solução é fazer uma declaração retificadora, processo que pode ser feito online, através do mesmo programa usado para o envio original ou pelo portal e-CAC, no site da Receita Federal. Basta corrigir a informação que causou a pendência e enviar novamente.

O envio da declaração retificadora substitui integralmente o documento original. Se a correção for feita antes de o contribuinte receber uma notificação oficial de fiscalização, nenhuma multa será aplicada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata