Imposto de Renda: como consultar o CPF no site do gov.br em 3 passos

Com a temporada de declaração do Imposto de Renda em andamento, verificar a situação do CPF pode evitar complicações com a Receita Federal, já que um documento com pendências pode impedir o envio da declaração ou, pior, levar o contribuinte diretamente para a malha fina. O procedimento de consulta é rápido, gratuito e pode ser feito totalmente on-line.

Manter o CPF regularizado é fundamental, pois uma situação irregular pode resultar no bloqueio de abertura de contas bancárias, a solicitação de crédito, a participação em concursos públicos e até mesmo a emissão de passaporte. Por isso, o ideal é criar o hábito de checar o documento periodicamente.

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A consulta on-line oferecida pelo governo federal é a forma mais prática de saber se está tudo certo com o seu cadastro. O sistema informa imediatamente o status, permitindo que o cidadão tome as providências necessárias antes de ser surpreendido por algum impedimento.

Confira como consultar o CPF em 3 passos

Para verificar a situação cadastral do seu CPF no portal do governo basta seguir as etapas abaixo e garantir que seu documento está regularizado antes de preencher a declaração do Imposto de Renda.

Acesse a página correta: procure no seu navegador por “Comprovante de Situação Cadastral no CPF” para encontrar a página oficial do serviço no site da Receita Federal, integrado ao portal gov.br. O acesso é direto e não requer login. Preencha seus dados: na tela de consulta, informe o número do seu CPF e a sua data de nascimento nos campos indicados. Marque a caixa de verificação “Sou humano” para prosseguir. Realize a consulta: clique no botão “Consultar”, onde o sistema exibirá instantaneamente um comprovante com seus dados e o status do seu cadastro. O resultado esperado para quem está em dia com as obrigações é “Regular”.

O que fazer se o CPF estiver irregular?

Caso o resultado da consulta seja diferente de “Regular”, é preciso identificar o motivo e buscar a solução. Os status mais comuns são “Pendente de Regularização”, que geralmente indica a falta da entrega de alguma declaração de imposto de renda anterior, ou “Suspensa”, quando há inconsistências nos dados cadastrais.

Para resolver essas pendências, o contribuinte deve acessar a área “Meu CPF” no site da Receita Federal, em que é possível verificar qual é o problema específico e seguir as orientações para regularizar a situação, um processo que na maioria dos casos também pode ser feito on-line.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata