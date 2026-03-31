Ovo de Páscoa em casa: como fazer e até ganhar uma renda extra

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a Páscoa se aproximando, os preços dos ovos de chocolate nos supermercados podem assustar. Uma alternativa para economizar e ainda garantir uma sobremesa personalizada é produzir seus próprios ovos em casa. A prática não só é mais barata como também pode se transformar em uma fonte de renda extra neste período do ano.

O processo é mais simples do que parece e exige poucos materiais. Com um pouco de organização e criatividade, é possível criar ovos de Páscoa deliciosos para presentear a família ou até mesmo para vender e aumentar o faturamento mensal.

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O que você vai precisar?

Antes de colocar a mão na massa, é importante separar os itens essenciais. A escolha do chocolate é o passo mais importante, pois influencia diretamente na qualidade final do produto. Confira a lista básica de materiais e ingredientes:

Chocolate nobre ou cobertura fracionada de boa qualidade;

Formas de silicone ou acetato no formato de ovo;

Espátula de silicone;

Tigela de vidro ou outro material que possa ir ao micro-ondas;

Embalagens, como papel chumbo, celofane e laços.

Passo a passo para a casca de chocolate

A preparação da casca é a base de tudo. O segredo está na temperagem correta do chocolate, processo que garante brilho e a textura crocante. Para um melhor resultado, trabalhe em um ambiente com temperatura controlada, idealmente entre 18°C e 20°C. Se optar por cobertura fracionada, a etapa da temperagem não é necessária.

Pique o chocolate em pedaços pequenos e uniformes. Leve ao micro-ondas em uma tigela de vidro, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo a cada pausa até derreter completamente. Para a temperagem, despeje o chocolate derretido sobre uma superfície de mármore limpa e seca. Movimente o chocolate com uma espátula até que ele atinja a temperatura correta, geralmente indicada na embalagem. Despeje o chocolate temperado na forma de ovo, espalhando por toda a superfície. Leve à geladeira por cerca de 10 minutos ou até a forma ficar opaca. Repita o processo para criar uma segunda camada e garantir uma casca mais resistente. Após a secagem completa, desenforme com cuidado e seu ovo estará pronto para ser recheado ou embalado.

Lembre-se que a validade dos ovos caseiros varia. Cascas simples, sem recheio, duram de 7 a 15 dias se armazenadas em local fresco e arejado. Já ovos com recheios cremosos costumam ter validade menor e podem exigir refrigeração.











Granulados especiais, raspas de chocolate e detalhes artesanais transformam os ovos em verdadeiras peças visuais. A apresentação se torna parte essencial da experiência. Pexels













Ao partir o ovo, o destaque fica por conta do recheio generoso. Cremes como brigadeiro, doce de leite ou ganache transformam o doce em uma experiência mais indulgente. Pexels













Versões mais elaboradas apostam em ingredientes premium e combinações sofisticadas. Pistache, frutas vermelhas e chocolates intensos elevam o nível do tradicional ovo de Páscoa. Pexels













Os chamados “ovos de colher” seguem em alta. Servidos em metades, eles são recheados com camadas generosas e finalizações decorativas que chamam atenção nas vitrines. Freepik













Mais do que um doce, o ovo de Páscoa também carrega valor afetivo. Embalagens caprichadas e combinações criativas reforçam o papel do produto como presente especial. Freepik













O ovo de chocolate ao leite continua sendo o símbolo mais tradicional da Páscoa. Com casca uniforme e brilho impecável, ele representa a essência da data e agrada diferentes gerações. Freepik













O mercado já oferece alternativas sem açúcar, veganas e com chocolates de alto teor de cacau, ampliando o acesso e atendendo a diferentes perfis de consumo. Freepik



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Como calcular o preço para vender

Para quem deseja faturar com a venda de ovos de Páscoa, calcular o preço corretamente é fundamental. A primeira etapa é listar todos os custos: ingredientes, embalagens, gás ou energia elétrica. Some todos os gastos e divida pelo número de ovos produzidos para encontrar o custo por unidade.

A partir do custo unitário, adicione a margem de lucro desejada, que geralmente varia de 50% a 100%. Pesquisar os preços de concorrentes locais também ajuda a definir um valor competitivo e justo para o seu produto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.