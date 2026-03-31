Ovo de Páscoa em casa: como fazer e até ganhar uma renda extra
Com os preços nas alturas, produzir o próprio ovo de chocolate pode ser uma ótima opção; veja o passo a passo, materiais necessários e como calcular o preço de venda
compartilheSIGA
Com a Páscoa se aproximando, os preços dos ovos de chocolate nos supermercados podem assustar. Uma alternativa para economizar e ainda garantir uma sobremesa personalizada é produzir seus próprios ovos em casa. A prática não só é mais barata como também pode se transformar em uma fonte de renda extra neste período do ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O processo é mais simples do que parece e exige poucos materiais. Com um pouco de organização e criatividade, é possível criar ovos de Páscoa deliciosos para presentear a família ou até mesmo para vender e aumentar o faturamento mensal.
Leia Mais
-
-
De pudim a tiramisu: doces que se transformam em ovo na Páscoa
-
Descubra como o cacau se transforma em chocolate e veja receitas inusitadas
O que você vai precisar?
Antes de colocar a mão na massa, é importante separar os itens essenciais. A escolha do chocolate é o passo mais importante, pois influencia diretamente na qualidade final do produto. Confira a lista básica de materiais e ingredientes:
-
Chocolate nobre ou cobertura fracionada de boa qualidade;
-
Formas de silicone ou acetato no formato de ovo;
-
Espátula de silicone;
-
Tigela de vidro ou outro material que possa ir ao micro-ondas;
-
Embalagens, como papel chumbo, celofane e laços.
Passo a passo para a casca de chocolate
A preparação da casca é a base de tudo. O segredo está na temperagem correta do chocolate, processo que garante brilho e a textura crocante. Para um melhor resultado, trabalhe em um ambiente com temperatura controlada, idealmente entre 18°C e 20°C. Se optar por cobertura fracionada, a etapa da temperagem não é necessária.
-
Pique o chocolate em pedaços pequenos e uniformes. Leve ao micro-ondas em uma tigela de vidro, aquecendo em intervalos de 30 segundos e mexendo a cada pausa até derreter completamente.
-
Para a temperagem, despeje o chocolate derretido sobre uma superfície de mármore limpa e seca. Movimente o chocolate com uma espátula até que ele atinja a temperatura correta, geralmente indicada na embalagem.
-
Despeje o chocolate temperado na forma de ovo, espalhando por toda a superfície. Leve à geladeira por cerca de 10 minutos ou até a forma ficar opaca. Repita o processo para criar uma segunda camada e garantir uma casca mais resistente.
-
Após a secagem completa, desenforme com cuidado e seu ovo estará pronto para ser recheado ou embalado.
Lembre-se que a validade dos ovos caseiros varia. Cascas simples, sem recheio, duram de 7 a 15 dias se armazenadas em local fresco e arejado. Já ovos com recheios cremosos costumam ter validade menor e podem exigir refrigeração.
Como calcular o preço para vender
Para quem deseja faturar com a venda de ovos de Páscoa, calcular o preço corretamente é fundamental. A primeira etapa é listar todos os custos: ingredientes, embalagens, gás ou energia elétrica. Some todos os gastos e divida pelo número de ovos produzidos para encontrar o custo por unidade.
A partir do custo unitário, adicione a margem de lucro desejada, que geralmente varia de 50% a 100%. Pesquisar os preços de concorrentes locais também ajuda a definir um valor competitivo e justo para o seu produto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.