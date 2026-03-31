Ovos em fatias são sensação da Páscoa de 2026

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Você provavelmente já foi comprar um ovo de Páscoa e, na hora de definir um sabor, ficou em dúvida entre vários. Percebendo essa dificuldade dos clientes, confeitarias de todo o país investiram, neste ano, em um formato inovador de ovo de Páscoa.

Os ovos em fatias são divididos em partes (cada uma é como um prisma triangular) que têm sabor próprio. Assim, é possível degustar, por exemplo, seis sabores de ovos (o chocolate que os reveste são diferente do recheio) pedindo apenas um.

“Bombou”

Beatriz Tanure, proprietária da Incantàre Doceria, é uma das empreendedoras que decidiu apostar nessa tendência. “Descobri essa novidade do ovo de seis fatias no começo deste ano, quando comecei a fazer minha pesquisa e planejamento para a Páscoa. A tendência já vinha crescendo nas redes sociais, e quando vi o potencial, resolvi adaptar pro meu estilo”, explica.

Leite Ninho puro, com morango e com Nutella, brigadeiro, casadinho, maracujá e Ferrero Rocher são sabores que Beatriz produz em sua confeitaria. “Escolhi esses porque são clássicos que o público ama e que funcionam muito bem em camadas, além de deixarem o produto lindo, bem recheado e com um visual bonito”, completa.

Na Incantàre Doceria, o ovo com aproximadamente 850g é vendido a R$ 180.

O clássico tem seu lugar

Cada pedaço do ovo possui casca e recheio diferentes Ateliê Mari Dinuci/Divulgação

Mariana Dinuci, proprietária do Ateliê Mari Dinuci conta que conheceu essa tendência por meio da marca de fôrmas de acetato que usa. Depois que viu esse novo modelo, decidiu investir e saber mais sobre o tal ovo em fatias.

Clientes novos chegam por conta desse ovo, mas os clássicos de um sabor continuam sendo mais pedidos. “O pessoal está preferindo alguns outros ovos, mas teve uma procura legal”, diz. Por isso, os clientes que já amam determinado sabor ou simplesmente não gostam muito de uma das opções do ovo em fatias, costumam preferir o tradicional ovo com um sabor.

Lá, os sabores disponíveis são: Kinder Bueno, pistache, Lottus, chocolate Lacta com mousse de leite Ninho e Nutella, Snickers e chocolate ao leite com Ovomaltine. O valor do ovo de cerca de 450g é R$ 115.

Mais opções

Outras confeitarias de Belo Horizonte e região produzem o ovo em fatia, assim como grandes empresas do setor, a exemplo da Cacau Show, que não ficou de fora dessa “febre”.

Serviço

Ateliê Mari Dinuci

Encomendas pelo número:

(31) 97181-9808

Incantàre Doceria

Encomendas pelo número:

(31) 99696-3076

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima