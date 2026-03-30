Moda e gastronomia: Xeque Mate aposta em marca própria de vestuário
Xeque Mate Lab é um negócio independente da fábrica de bebidas e lança cerca de cinco coleções-cápsula por ano
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Foi em 2023 que, sem ainda saber o que estava por vir, Gabriel Rochael e Alex Freire, sócios da Xeque Mate, “plantaram a sementinha” de uma marca de roupas. Naquele momento, eles contrataram uma estilista para desenvolver camisetas limitadas (entre cinco e 10 unidades apenas) para presentear artistas parceiros.
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“A Xeque Mate sempre teve esse fã-clube. Começamos a ver que até no carnaval tinham pessoas que tentavam comprar abadás de ambulantes da marca”, comenta Carina Fonseca, diretora-criativa da Lab Xeque Mate, a marca de vestuário em questão.
Mesmo com peças mais simples e ainda mais institucionais, a empresa foi percebendo que havia um público grande interessado nesse novo segmento. “Os artistas usavam nossas camisas, já tinha também esse marketing orgânico.”
Em 2024, o projeto foi ganhando força (mas ainda eram produzidos itens básicos como camisetas, bonés, ecobags e meias) e até mesmo um espaço físico no Mercado Novo, no Centro de BH. “Muitas pessoas que visitam a cidade levam presentes de lá. É como se a Xeque Mate tivesse se tornado uma identificação direta de BH”, expõe Carina. Ela reforça a importância, nesse aspeto, de estar dentro do Mercado Novo, que, além de ser quase “casa” para a marca de bebidas, é um dos pontos mais visitados da capital mineira.
No fim de 2024, a Xeque Mate optou por seguir um caminho mais fashion, com a atuação de uma verdadeira equipe criativa – liderada por Carina. A linha de roupas ganhou o nome de Xeque Mate Lab e já se tornou uma marca independente. “Lançamos cerca de cinco coleções-cápsula por ano. Nossa ideia é que elas sejam mais limitadas, com cerca de seis a sete modelos”, destaca a diretora-criativa.
Marcas unidas
No mundo da moda – e em muitos outros –, as chamadas collabs estão no auge. Nada mais são do que a combinação das forças de duas marcas (muitas vezes de setores diferentes), que resulta em uma coleção exclusiva e limitada, com ícones de ambas as empresas.
A Xeque Mate Lab já se uniu a nomes como Baw Clothing, marca streetwear de São Paulo, e a marca de bolsas em vinil Katsukazan. A mais recente collab, lançada no início deste ano, foi com a gigantesca Renner. “Dessa vez, vimos uma projeção internacional como resultado. O site de curadoria de tendências globais WGSN nos selecionou como representantes do movimento ‘Brazil core’”.
Nesse sentido, a marca se beneficia pelo fato de o Brasil estar no radar internacional e ainda leva vantagem por ser de Belo Horizonte, cidade menos conhecida que Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, o que desperta ainda mais curiosidade no público de fora. “Um dos principais objetivos da Xeque Mate Lab é mostrar que em Minas se faz streetwear como em outras cidades como Rio e São Paulo”, defende Carina.
Para o futuro, a marca espera ampliar ainda mais o alcance, atingindo mais pessoas a nível nacional e internacional. Colaborações com mais artistas e grafiteiros, como já fazem normalmente, também estão no radar, assim como um novo espaço físico.
Fashion food
Não é de hoje que a comida está, literalmente, na moda. Cada vez mais vemos grandes marcas apostando em collabs com indústrias de alimentação, grifes investindo em restaurantes e cafés próprios, além de imagens de comidas estampando coleções.
A professora de design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Rachel Scherrer explica que o consumo de luxo contemporâneo tem incorporado outros aspectos culturais, como a própria gastronomia. “Poucas pessoas consomem de fato o luxo da alta-costura, mas mais pessoas conseguem tomar um café de uma grife, por exemplo.”
Além de fortalecer a identidade da marca em outro segmento, quando falamos de uma operação gastronômica, falamos do uso de todos os sentidos, o que significa uma experiência mais completa e marcante.
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Não por acaso, a nostalgia e o afeto vêm sendo tão usados pela moda por meio de marcas de produtos alimentícios. O lançamento recente da Farm em colaboração com a Mate Leão é um exemplo disso. A união de duas empresas icônicas para os cariocas – e para o estereótipo do carioca – resulta em uma identidade sólida que dialoga com desejos do que se quer ser e com memórias de uma cidade apaixonante para moradores e visitantes.
Aqui, e em outras coleções, há o acionamento de valores ligados ao sabor e a tudo que ele carrega – como memórias, sentimentos e pessoas.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino