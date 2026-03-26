Assine
overlay
Início Degusta
EXPLOSÃO DE SABORES

Ovas na gastronomia: uso da iguaria vai da cozinha japonesa à italiana

Com sabor marcante que explode na boca, as ovas de peixes são cada vez mais recorrentes em cardápios de BH

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
26/03/2026 17:36

compartilhe

SIGA
×
Além de apresentarem visual único, as ovas de salmão, usadas em restaurantes como o Kanpai (foto), possuem sabor marcante
Além de apresentarem visual único, as ovas de salmão, usadas em restaurantes como o Kanpai (foto), possuem sabor marcante crédito: Victor Schwaner/Divulgação

De diversas cores, tamanhos e gostos, as ovas de peixes finalizam e agregam personalidade a preparos de mais variadas cozinhas. Em Belo Horizonte, temos exemplos de pratos orientais, italianos e até mesmo com toque espanhol que usam a “explosão” das ovas para surpreender ainda mais os clientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O prato de salmão maçaricado do el MAI é finalizado com ovas de tobiko (peixe-voador)-El Mai/Reprodução Instagram
O prato de salmão maçaricado do el MAI é finalizado com ovas de tobiko (peixe-voador) El Mai/Reprodução Instagram
No Udon, o Uramaki Maguro Spicy leva ovas mujol-Udon/Reprodução Instagram
No Udon, o Uramaki Maguro Spicy leva ovas mujol Udon/Reprodução Instagram
As ovas de massago compõem a dupla de gunkans do Kanpai-Victor Schwaner/Divulgação
As ovas de massago compõem a dupla de gunkans do Kanpai Victor Schwaner/Divulgação
Tomate curado, brioche, maionese e ovas de salmão formam um dos pratos de maior sucesso do Tom-Magê Monteiro/Divulgação
Tomate curado, brioche, maionese e ovas de salmão formam um dos pratos de maior sucesso do Tom Magê Monteiro/Divulgação
O Gata Gorda aposta na união das ovas de salmão com atum, maionese, brioche e ovo de codorna confitado-Victor Schwaner/Divulgação
O Gata Gorda aposta na união das ovas de salmão com atum, maionese, brioche e ovo de codorna confitado Victor Schwaner/Divulgação
No restaurante Su, as ovas de salmão finalizam o sanduíche de atum-Lucas Marco/Divulgação
No restaurante Su, as ovas de salmão finalizam o sanduíche de atum Lucas Marco/Divulgação
As ovas de mujol se misturam à massa e ao creme de grana padano no D'Artagnan-D'Artagnan/Divulgação
As ovas de mujol se misturam à massa e ao creme de grana padano no D'Artagnan D'Artagnan/Divulgação

Kanpai

O restaurante japonês Kanpai, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, serve, especialmente seu rodízio de iguarias, o Festival Izanai, peças finalizadas com ovas. Por lá, essas iguarias aparecem em destaque, muitas vezes apenas acompanhadas de arroz e alga.

Os gunkans de ikura (ovas de salmão), massago (do peixe capelim) e uni (popularmente conhecido como um tipo de ova, mas, na verdade, é a gôndola, órgão reprodutor do ouriço) são exemplos disso. O gunkan de massago e ikura pode ser pedido no à la carte, por R$ 26,90 e R$ 49,90, respectivamente, mas o gunkan de uni é exclusivo do Festival Izanai (R$ 269 por pessoa).

Serviço

Rua Tomás Gonzaga, 388, Lourdes

(31) 99630-2500

De segunda a quinta, das 18h às 23h 

Sexta, das 18h à 0h

Sábado, das 12h às 16h e das 18h à 0h

Domingo, das 12h às 16h e das 18h às 23h

D’Artagnan

No D’Artagnan, casa no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, as ovas de mujol (peixe da família da tainha) de origem espanhola são usadas para compor um tagliolini com creme de grana padano (R$ 184). Essas bolinhas pretas não são apenas ricas em sabor, mas conferem também mais cremosidade ao prato.

Serviço

Rua Tomás Gonzaga, 593, Lourdes

(31) 3295-7878

Terça, das 19h à 0h

Quarta e quinta, das 12h às 16h e das 19h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 17h

Leia Mais

el MAI

Localizado no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, o el MAI também serve pratos finalizados com ovas. Um exemplo disso é o sashimi de salmão trufado, maçaricado e finalizado com flor de sal, ovas de tobiko (peixe-voador) e raspas de limão siciliano (R$ 54).

As ovas de salmão, ikura, também aparecem no menu. O Joy, uma peça em que o salmão envolve a iguaria, é uma das opções. Lá, a dupla é vendida a R$ 49. Outros preparos com essas ovas, que trazem toque salino, fazem parte do cardápio.

Serviço

Rua Professor Antônio Aleixo, 592, Lourdes

(31) 3879-9699

De segunda a quinta, das 17h30 à 0h

Sexta, das 17h30 à 0h30

Sábado e domingo, das 12h à 0h30

Tom

Um dos pratos mais emblemáticos do restaurante Tom, que fica no Centro de BH, é o trio de tomates curados, maionese da casa e ovas de salmão servidos sobre fatias de brioche fritas (R$ 59).

Serviço

Avenida Amazonas, 1049, Centro

Quarta e quinta, das 18h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 17h

Gata Gorda

No restaurante de inspiração espanhola, Gata Gorda, na Savassi, Região Centro-Sul de BH, as ovas de salmão aparecem em dois tapas. O rosbife de filé com aguachile (preparo mexicano similar ao do ceviche), ervas e ovas de salmão (R$ 65) é o primeiro deles.

O outro preparo é uma dupla composta por brioche, atum fresco, maionese kewpie (japonesa feita com gemas de ovos), ovo de codorna confitado e ovas de salmão. Ele é vendido a R$ 55.

Serviço

Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários

De terça a quinta, das 12h às 16h e das 18h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 17h

Su

O restaurante Su, no shopping DiammondMall, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH, as ovas massago completam o tartare de atum com abacate e azeite verde (R$ 98). No sanduíche de atum (R$ 61), também vendido na casa, as ovas de salmão se unem à mistura de maionese e brioche.

As ovas de salmão, aliás, também aparecem, dentre outros preparos, no sushi de vieira canadense (R$ 102) e até mesmo sozinhas como recheio de niguiris (R$ 84).

Serviço

Avenida Olegário Maciel, 1600 (piso 4), Santo Agostinho

(31) 3070-0069

Todos os dias, das 12h às 22h

Udon

O tradicional restaurante japonês Udon, com unidades no Lourdes e no Belvedere, ambas na Região Centro-Sul de BH, também investe na iguaria. Por lá, as ovas usadas são diversas. O maguro spicy (R$ 72), peça de atum batido com maionese levemente picante, cebolinhas e ovas de mujol, explora a iguaria espanhola, assim como o D'Artagnan.

Ikura (de salmão), uma das opções de maior sucesso pelas casas belo-horizontinas, também compõe o menu da casa, aparecendo, inclusive, como a grande estrela de um gunkan (R$ 89, a dupla).

Serviço

Unidade Lourdes

Avenida do Contorno, 7315 (térreo), Lourdes

(31) 2528-2249

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 1h 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Domingo, das 12h às 23h

Tópicos relacionados:

caviar gastronomia ova

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay