Fonte de Aperol em BH: bar inaugura novidade com drink por apenas R$ 1
A ideia é jogar uma moeda de R$ 1 na fonte e retirar um copo de Aperol Spritz. Ação é válida para os 100 primeiros clientes
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O recém-inaugurado bar Balcão Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá uma novidade a partir de quinta-feira (26/3): a primeira fonte de Aperol Spritz em Minas Gerais. Neste dia, os 100 primeiros clientes poderão comprar um copo da bebida por R$ 1.
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Como vai funcionar a ação? O desconto será válido para as 100 primeiras pessoas que chegarem ao bar, a partir das 17h. Para participar, é preciso jogar uma moeda de R$ 1 na fonte de Aperol Spritz e, em seguida, retirar a bebida diretamente da torneira.
A ação será organizada por ordem de chegada, com uma fila em frente à fonte. Cada pessoa terá direito a apenas um copo de 350ml da bebida, que é uma mistura de Aperol com espumante e limão siciliano.
Depois da ação de inauguração, o drinque custará R$ 30.
O que é Aperol Spritz?
Com uma cor laranja vibrante e sabor levemente amargo, o Aperol se tornou um dos aperitivos mais populares do mundo. A bebida, que evoca imagens de um pôr do sol na costa italiana, foi criada em 1919 pelos irmãos Luigi e Silvio Barbieri na cidade de Pádua, no Norte da Itália.
Sua fórmula original é mantida em segredo até hoje, mas sabe-se que os ingredientes são laranja-azeda, ruibarbo, genciana e uma seleção de ervas e raízes. Essa combinação resulta em um sabor que começa cítrico e adocicado, evoluindo para um final levemente amargo e refrescante.
Apesar de sua criação no início do século 20, a fama global do Aperol decolou principalmente a partir dos anos 2000, impulsionada pelo coquetel Aperol Spritz. A simplicidade da receita foi fundamental para essa explosão: três partes de espumante Prosecco, duas partes de Aperol e um splash de água com gás.
O Balcão Savassi
Localizado na Savassi, o Balcão Savassi apresenta uma proposta que evolui a tradicional estufa mineira, unindo referências da Itália e dos Estados Unidos com ingredientes locais.
O cardápio da casa é dividido em dois protagonistas: o balcão quente e o balcão frio. O primeiro oferece carnes defumadas como costelinha, barriga caramelizada, pastrami e pernil, que podem ser servidas no peso.
Já no balcão frio, há opções como burrata, queijos, pastas e embutidos selecionados, utilizados na montagem de sanduíches. O bar também dispõe de uma variedade de outras bebidas.
Serviço
Inauguração da fonte de Aperol Spritz no Balcão Savassi
Data: 26 de março (quinta-feira)
Horário: 17h
Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi
Instagram: @balcaosavassi
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.