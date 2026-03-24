Alimentos na geladeira: os erros que você comete e podem estragar tudo

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Saber como organizar a geladeira vai muito além da estética. O armazenamento correto dos alimentos garante não só a segurança e a qualidade do que você come, mas também aumenta a durabilidade dos ingredientes, evitando o desperdício.

Segundo especialistas em segurança alimentar, manter a refrigeração na temperatura ideal, entre 1°C e 5°C, é o primeiro passo. No entanto, alguns hábitos comuns podem estar colocando tudo a perder. Confira os principais erros e como corrigi-los.

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Guardar ovos e leite na porta

Apesar de a maioria das geladeiras ter um espaço reservado para ovos e laticínios na porta, este é o local que mais sofre com a variação de temperatura devido ao abre e fecha constante. Essa instabilidade acelera a deterioração de alimentos sensíveis como leite, iogurtes e ovos. O ideal é armazená-los nas prateleiras internas, onde a temperatura é mais fria e estável, garantindo sua conservação por mais tempo.

Colocar tomates na geladeira

Guardar tomates em baixas temperaturas interrompe seu processo de amadurecimento e afeta diretamente sua textura e sabor. O frio danifica as membranas internas do fruto, resultando em uma consistência farinhenta e menos saborosa. Para preservar suas características, mantenha os tomates em temperatura ambiente, longe da luz solar direta.

Armazenar comida ainda quente

Colocar um recipiente quente dentro da geladeira força o motor do eletrodoméstico a trabalhar mais para restabelecer a temperatura interna, o que aumenta o consumo de energia. Além disso, o calor liberado pode elevar a temperatura dos alimentos ao redor, criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Espere a comida esfriar um pouco em temperatura ambiente antes de refrigerá-la.

Lavar frutas e vegetais antes de guardar

Embora pareça uma atitude higiênica, lavar produtos frescos antes de armazená-los pode acelerar sua decomposição. A umidade excessiva cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento de mofo e bactérias, reduzindo a vida útil dos alimentos. O correto é guardar os itens secos e lavá-los apenas no momento do preparo ou consumo.

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*Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.