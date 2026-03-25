O segredo dos ovos de hotel: como fazer ovos mexidos cremosos em casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Conseguir a textura aveludada dos ovos mexidos servidos em hotéis parece um desafio, mas o segredo está na técnica e no uso correto da manteiga, um ingrediente essencial para o preparo. É possível alcançar um resultado cremoso e irresistível em casa com itens que você provavelmente já tem na cozinha.

O primeiro passo é abandonar a ideia de cozinhar os ovos rapidamente em fogo alto. A pressa é inimiga da cremosidade. Em vez disso, a paciência e o controle da temperatura são os verdadeiros protagonistas para um prato perfeito.

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A técnica do fogo baixo

Para começar, quebre os ovos em uma tigela e bata-os com um garfo ou batedor de arame apenas o suficiente para misturar as gemas e as claras. Evite bater em excesso, pois isso pode deixar a mistura mais firme. Se desejar uma cremosidade extra, adicione uma colher de sopa de leite ou creme de leite para cada dois ovos, embora a técnica clássica use apenas ovos e manteiga. Esse líquido opcional ajuda a criar vapor durante o cozimento, resultando em uma textura ainda mais macia.

Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo e adicione uma colher de sopa de manteiga sem sal para cada dois ovos. Assim que a manteiga derreter, sem borbulhar ou queimar, despeje a mistura de ovos. A partir deste momento, o processo exige atenção constante. Use uma espátula de silicone para mexer os ovos de forma contínua e suave, raspando o fundo e as laterais da panela.

Esse movimento impede que os ovos cozinhem rápido demais ou grudem, formando pequenas e delicadas "coalhadas" em vez de pedaços grandes e borrachudos. O processo todo leva alguns minutos, mas o controle do calor é fundamental para o sucesso.

O ponto perfeito e o toque final

Continue mexendo até que os ovos atinjam a consistência desejada. O ponto ideal é quando eles ainda estão levemente úmidos e brilhantes, pois continuarão cozinhando por alguns segundos no calor residual da panela, mesmo depois de desligar o fogo.

Um ponto de atenção é a hora de adicionar o sal. O sal pode quebrar a estrutura das proteínas dos ovos e liberar água, o que tende a resultar em uma mistura menos cremosa se adicionado muito cedo. Por isso, o ideal é temperar com sal e pimenta-do-reino moída na hora próximo ao final do cozimento ou assim que retirar a frigideira do fogo. Essa simples mudança ajuda a preservar a textura aveludada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.