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"SEXTOU"?

Bar na Savassi agita as sextas com chope de graça ao meio-dia

Além da bebida de cortesia, casa oferece feijoada especial e música ao vivo para animar o início do fim de semana na movimenta região da capital mineira

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20/03/2026 14:26 - atualizado em 20/03/2026 15:02

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Bar na Savassi agita as sextas com chope de graça ao meio-dia
Bar Mercado Central celebra o início do fim de semana com chope gratuito crédito: Bar Mercado Central/Divulgação

Um bar na movimentada Savassi, em Belo Horizonte, criou uma tradição que agita o início do fim de semana: um chope grátis para todos os clientes. A ação acontece toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, no Bar Mercado Central.

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A iniciativa funciona como um ritual. Quando o relógio marca 12h, os garçons percorrem o salão servindo a bebida aos clientes que estão no estabelecimento, celebrando o início do fim de semana de forma animada.

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Além da promoção, a sexta-feira na casa é dia de feijoada especial, servida no buffet self-service. O valor do quilo é 89,90.

Panelas de feijoada com acompanhamentos
Buffet de feijoada do Bar Mercado Central. Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press

O cardápio ainda oferece pratos típicos da culinária brasileira, mineira e belo-horizontina, como o clássico fígado com jiló (R$ 49,90) em um ambiente com clima de boteco raiz.

Para completar a experiência, o local aposta em música ao vivo. A proposta do Bar Mercado Central é oferecer comida – incluindo muitos preparos de estufa, música e cerveja gelada em um ambiente descontraído no coração da cidade.

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Serviço

  • Bar Mercado Central
  • Endereço: Rua Cláudio Manoel, 778, Savassi
  • Quando: toda sexta-feira, às 12h em ponto

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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