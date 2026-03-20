Bar na Savassi agita as sextas com chope de graça ao meio-dia
Além da bebida de cortesia, casa oferece feijoada especial e música ao vivo para animar o início do fim de semana na movimenta região da capital mineira
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Um bar na movimentada Savassi, em Belo Horizonte, criou uma tradição que agita o início do fim de semana: um chope grátis para todos os clientes. A ação acontece toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, no Bar Mercado Central.
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A iniciativa funciona como um ritual. Quando o relógio marca 12h, os garçons percorrem o salão servindo a bebida aos clientes que estão no estabelecimento, celebrando o início do fim de semana de forma animada.
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Além da promoção, a sexta-feira na casa é dia de feijoada especial, servida no buffet self-service. O valor do quilo é 89,90.
O cardápio ainda oferece pratos típicos da culinária brasileira, mineira e belo-horizontina, como o clássico fígado com jiló (R$ 49,90) em um ambiente com clima de boteco raiz.
Para completar a experiência, o local aposta em música ao vivo. A proposta do Bar Mercado Central é oferecer comida – incluindo muitos preparos de estufa, música e cerveja gelada em um ambiente descontraído no coração da cidade.
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Serviço
- Bar Mercado Central
- Endereço: Rua Cláudio Manoel, 778, Savassi
- Quando: toda sexta-feira, às 12h em ponto
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.