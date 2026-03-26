Biscoito cream cracker: receitas doces e salgadas para inovar na cozinha
Descubra a história deste biscoito e veja como transformá-lo em pratos salgados e doces surpreendentes
compartilheSIGA
Um clássico no café da manhã e nos lanches rápidos, o biscoito cream cracker é um ingrediente surpreendentemente versátil na cozinha. Sua textura crocante e sabor neutro o transformam na base perfeita para uma infinidade de pratos, indo muito além da tradicional combinação com manteiga ou requeijão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Sua história começou em 1885, na Irlanda, na fábrica de William Jacob. A receita original era composta por farinha de trigo, óleo vegetal e fermento. O resultado foi um biscoito que se popularizou rapidamente por sua durabilidade e praticidade, tornando-se um item indispensável em despensas ao redor do mundo.
Leia Mais
-
3 receitas fáceis com ingredientes de pão de queijo que vão te surpreender
-
-
12 receitas brasileiras fáceis para quem quer começar a cozinhar
Opções salgadas para transformar o lanche
A neutralidade do cream cracker o torna ideal para receitas salgadas. Veja algumas ideias:
-
Canapés: Use os biscoitos como base para patês, queijos, frios e geleias. É uma opção rápida e elegante para receber visitas.
-
Base para mini pizza: Cubra cada biscoito com molho de tomate, queijo e seus ingredientes favoritos e leve ao forno ou airfryer por alguns minutos.
-
Farinha para empanar: Triture os biscoitos até formar uma farinha grossa e utilize para empanar frango, peixe ou legumes. O resultado é uma crosta extra crocante.
-
Lasanha: Utilize os biscoitos salgados como camadas de separação. O segredo está no molho abundante, que deixa a “massa” com uma textura macia e amanteigada.
Versões doces para sobremesas criativas
Sim, o cream cracker também pode ser a estrela de sobremesas deliciosas. Confira:
-
Torta de limão ou maracujá: Triture os biscoitos com manteiga derretida para criar uma base de torta crocante e saborosa, que contrasta perfeitamente com recheios cítricos.
-
Pavê de biscoito: Alterne camadas de cream cracker (umedecidos em leite ou café) com seu creme preferido para uma versão diferente do clássico pavê.
-
Cheesecake de pote: Crie uma base triturando os biscoitos no fundo de potinhos individuais e cubra com um creme de cream cheese e a cobertura que preferir, como geleia de frutas vermelhas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.