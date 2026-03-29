Pizzaria do Porto, em BH, anuncia fechamento após 43 anos

A tradicional Pizzaria do Porto, localizada na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, anunciou o encerramento das atividades após 43 anos. O comunicado foi feito em publicação no perfil do estabelecimento no Instagram neste domingo (29/3), data que marca o seu último dia de funcionamento.

O fechamento da pizzaria foi anunciado pelo proprietário Marcos Paulo em vídeo. “A palavra que fica para tudo aqui é gratidão. Muito obrigado a todos vocês. Espero que eu e minha equipe tenhamos feito um trabalho bacana até aqui. E vai ficar essa saudade”, afirmou.

Ao Estado de Minas, Marcos informou que a mudança foi repentina e que realizou a venda do ponto onde, até as 23h deste domingo, funciona o estabelecimento. O proprietário afirmou que o fechamento se deve ao fato de ele não estar conseguindo conciliar a administração da pizzaria com o trabalho dele como engenheiro, área em que atua com empreendimento imobiliário.

Marcos contou, ainda, que a casa ficou cheia neste domingo para a despedida e agradeceu aos clientes, fornecedores e colaboradores. “Foram décadas de portas abertas, mesas cheias, encontros marcados e tantos outros que aconteceram por acaso — e viraram memórias. Entre uma pizza e outra, vimos nascer amizades, celebramos momentos especiais e fizemos parte da rotina de muita gente. Mais do que servir pratos, tivemos o privilégio de servir histórias”, escreveu em publicação no Instagram.

A Pizzaria do Porto foi fundada em 1983 pelo pai de Marcos, conhecido como Saldanha. O filho assumiu o negócio em 2018. Segundo ele, a pizzaria surgiu em uma unidade no Barro Preto, também na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que foi fechada em 1º de dezembro do ano passado. Além de pizzas, a casa servia massas e petiscos.

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Marcos também contou que não há previsão de que uma nova unidade da tradicional pizzaria seja aberta.