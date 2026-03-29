Almoço de domingo de ramos: receitas fáceis com peixe para a data
A tradição sugere evitar carne vermelha na semana santa; inspire-se com pratos saborosos e práticos para celebrar o início da celebração cristã
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O domingo de ramos marca o início da semana santa, um período de profunda reflexão para os cristãos. Com a data, muitas famílias seguem a tradição de evitar o consumo de carne vermelha, abrindo espaço para pratos com peixe no almoço. Celebrar o dia com uma refeição especial não precisa ser complicado. Existem opções saborosas e muito práticas para reunir todos à mesa.
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Escolher peixes versáteis é o primeiro passo para um preparo sem estresse. Ingredientes frescos e temperos simples realçam o sabor e garantem um resultado delicioso. O segredo está em técnicas de cozimento rápidas, como grelhar ou assar, que preservam a suculência e os nutrientes do pescado.
Tilápia assada com limão e ervas
Um clássico que nunca falha. A tilápia é um peixe de sabor suave e acessível, ideal para quem busca praticidade. Para preparar, tempere os filés com sal, pimenta, suco de limão siciliano e um fio de azeite. Espalhe ramos de alecrim e tomilho por cima.
Em uma assadeira, crie uma cama com rodelas finas de batata e cebola já pré-cozidas. Disponha os filés de peixe sobre os legumes e adicione tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que o peixe esteja macio e as batatas, douradas. Sirva com arroz branco.
Salmão ao molho de maracujá
Para um toque mais sofisticado, o salmão é a escolha certa. O peixe pode ser grelhado em uma frigideira antiaderente bem quente, por cerca de quatro minutos de cada lado, apenas com sal e pimenta. O ponto ideal é quando o exterior está selado e o interior, ligeiramente rosado e úmido.
O molho é o grande destaque. Em uma panela pequena, misture a polpa de um maracujá com uma colher de sopa de açúcar e um pouco de água. Deixe ferver em fogo baixo até reduzir e engrossar levemente. Sirva o molho sobre as postas de salmão grelhado, acompanhado de um purê de mandioquinha ou legumes no vapor.
Pescada na folha de bananeira
Cozinhar o peixe no vapor dentro de uma "embalagem" natural, como a folha de bananeira, concentra o sabor e mantém a umidade. É uma técnica simples e com um resultado surpreendente. Para isso, passe rapidamente as folhas de bananeira na chama do fogão para que fiquem maleáveis.
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Tempere filés de pescada branca com sal, pimenta, alho picado e coentro. Monte um "papillote" colocando o peixe no centro da folha com rodelas de tomate, cebola e pimentão. Regue com um pouco de leite de coco e azeite de dendê. Feche bem o pacote e leve ao forno por aproximadamente 25 minutos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.