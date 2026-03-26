Saiba quais são os maiores peixes de água doce do Brasil

Cachara: esse peixe tem uma cabeça achatada e o corpo alongado. É considerado um peixe de grande porte que pode atingir 1,2 metro de comprimento e pesar até 20 kg. É encontrado nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo. Foto: wikimedia commons Chrumps