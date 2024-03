A Páscoa está chegando e, com ela, a busca por receitas com peixe. Hoje, a nossa sugestão é uma receita de petisco que pode ser servida na Sexta-Feira Santa ou no domingo de Páscoa. O chef Cristóvão Laruça, do restaurante Caravela, ensina a fazer o legítimo bolinho de bacalhau português.

O bolinho de bacalhau, ou pastel de bacalhau, como é chamado em Portugal, chegou ao Brasil junto com a família real portuguesa, no século 19. Sobre a sua origem, não se sabe exatamente em qual região lusitana ele apareceu pela primeira vez. Mas, em 1904, foi registrada pela primeira vez a receita de bolinho de bacalhau, na obra "Tratado de Cozinha e Copa", do autor Carlos Bandeira de Melo, oficial do exército português que utilizava o nome Carlos Bento da Maia como pseudônimo. No livro, a receita é nomeada como “bacalhau em bolos enrolados ".

Hoje, o bolinho de bacalhau é um petisco querido pelos brasileiros e se espalhou por diversos pontos da cidade. Como tudo o que vem de outros países para cá, a iguaria sofreu interferências da culinária brasileira.

“Sempre falo que, aqui no Brasil, as pessoas são privilegiadas de comer o bolinho de bacalhau quente. Em Portugal, temos o costume de comê-lo frio. É raro encontrar um restaurante onde eles são fritos na hora”, conta o chef português Cristóvão Laruça, do Restaurante Caravela.

No Caravela você pode experimentar o verdadeiro bolinho de bacalhau português Nereu Jr./Divulgação

No Brasil há quase 20 anos, Cristóvão enfatiza as memórias afetivas que tem com bolinho. “Enquanto português, o bolinho de bacalhau faz parte da minha cultura gastronômica e, consequentemente, da minha vida.”

O chef recorda, também, que a iguaria pode ser consumida de diversas formas, e não só como aperitivo, como estamos acostumados. “Em Portugal, ele é servido, não só como entrada, mas como refeição. Em Lisboa, você consegue achar vários lugares onde o bolinho é acompanhado de arroz e tomate, sendo parte de um prato principal.”



Ficou com água na boca? O chef Cristóvão Laruça deixou uma verdadeira receita de bolinho de bacalhau português para você fazer nesse feriado. Confira:

Bolinho de Bacalhau

Ingredientes:

500gr de batata asterix cozida (em purê)

550gr de bacalhau desfiado

40g Salsinha repicada

100gr de cebola repicada

2 Ovos

40ml Azeite

Pimenta do Reino, a gosto

Sal, a gosto

Óleo de Amendoim para fritar



Modo de preparo:

Cozinhe as batatas com pele, depois de cozidas retire a pele, passe as batatas por um espremedor de batatas e reserve.



Ferva o bacalhau desfiado (previamente demolhado) por 5 minutos. Depois de cozinhar o bacalhau, escorra, desfie ainda mais o bacalhau com a ajuda de um pano e reserve.

Junte num recipiente o purê de batata, o bacalhau desfiado e vá incorporando os ovos uma a um. Por fim adicione o restante dos temperos. Envolva tudo muito bem até obter uma massa homogênea.



Molde os bolinhos com a ajuda de duas colheres em formato de quenelles (tradicionalmente são feitos desta forma em Portugal), se preferir pode moldar os bolinhos em pequenas bolinhas ou "pingar" a massa em pequenas quantidades diretamente no óleo.



Para fritar os bolinhos, esquente o óleo de amendoim a uma temperatura de 180°.



Serviço

Caravela

Avenida Olegário Maciel, 1600 - 3º piso, Santo Agostinho (Diamond Mall)

(31) 99585-5804

@caravelabh