Peixe brasileiro, robalo chama atenção e rivaliza até com o salmão

Redação Flipar
    Rico em proteínas, minerais e gorduras consideradas boas, o robalo apresenta menos gordura que o salmão, o que o torna uma opção leve e saudável. Em comparações nutricionais, 100 gramas do peixe têm bem menos gordura, favorecendo dietas equilibradas e digestão mais fácil.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
    Encontrado com facilidade no litoral brasileiro, o robalo também se destaca por ajudar na recuperação física e no fortalecimento do organismo. O peixe ainda aparece em ranking mundial de alimentos saudáveis, sendo valorizado por seu perfil nutricional completo e benefícios à saúde.

     Foto: Youtube/ Nhac GNT
    De água doce ou salgada, mais gorduroso ou mais magro, há diversos tipos de peixes que beneficiam a saúde do corpo e podem ser preparados de maneiras diferentes. Tanto em comemorações como no dia a dia.

     Foto: PietervH - Flickr
    Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais. E preparando acompanhamentos que combinem com o pescado.

     Foto: Wow Phochiangrak/Pixabay
    O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.

     Foto: Imagem de Alfred Koop por Pixabay
    Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos.

     Foto: Romero Queiroga Barbosa - Flickr
    Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.

     Foto: Divulgação/Clube Extra
    Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros.

     Foto: Germano Roberto Schüür - Wikimédia Commons
    A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.

     Foto: Youtube/ Receitas do Kazu
    Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.

     Foto: Governo do Ceará
    Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!

     Foto: reprodução youtube
    Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.

     Foto: Imagem de 8052601 por Pixabay
    O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.

     Foto: Youtube/ Wyda Embalagens
    Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.

     Foto: Bruno - Flickr
    Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.

     Foto: wikimedia commons Juicy Tuna Steak
    Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.

     Foto: Youtube/ Locais e Sabores
    Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.

     Foto: Renato Loschiavo - Flickr
    Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.

     Foto: Fernando Losada Rodríguez - Wikimédia Commons
    Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.

     Foto: Youtube/Canal CookFork
    Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.

     Foto: Reprodução do site oceaninspiration
     Foto: Youtube/ Receitas do Kazu
    Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes.

     Foto: Hans-Petter Fjeld - Wikimédia Commons
    Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.

     Foto: Pasqual Broch wikimedia commons
     Foto: Facebook Marine Education Centre
    Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.

     Foto: Youtube/Cumbuquinhas
    Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Bom apetite!

     Foto: Jasper Koster/Unsplash
