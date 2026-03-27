Esse peixe gruda em tudo e ainda pode ser comido!

Entre as espécies marinhas mais curiosas, o peixe-rêmora chama atenção pela forma como se relaciona com outros animais do oceano. Em vez de nadar longas distâncias por conta própria, esse peixe desenvolveu um modo peculiar de locomoção, aproveitando o movimento de tubarões, tartarugas, arraias e até grandes peixes-espada. Essa estratégia não se limita ao transporte: envolve também proteção, alimentação e economia de energia.

Apesar da aparência discreta, a rêmora apresenta adaptações anatômicas e comportamentais que despertam interesse de biólogos, mergulhadores e pescadores. Sua presença em diferentes mares tropicais e subtropicais, incluindo águas brasileiras, faz com que seja relativamente conhecida, ainda que pouco explorada na culinária em comparação a outras espécies marinhas mais valorizadas comercialmente.

Como funciona a ventosa na cabeça do peixe-rêmora?

A principal curiosidade sobre o peixe-rêmora está na estrutura em forma de ventosa localizada no topo da cabeça. Na verdade, trata-se de uma modificação da nadadeira dorsal, que evoluiu para um disco adesivo composto por lamelas ósseas e sulcos que criam vácuo e atrito. Quando a rêmora encosta em um hospedeiro, esse disco se ajusta à superfície, permitindo que o peixe fique firmemente preso mesmo em alta velocidade.

Esse mecanismo não funciona como uma ventosa de borracha comum, mas como um sistema de adesão por sucção e encaixe. A rêmora consegue controlar a força de aderência movendo pequenos músculos que alteram a pressão entre o disco e o corpo do animal ao qual se prende. Assim, pode soltar-se rapidamente para mudar de posição, escapar de predadores ou buscar alimento próximo.

Curiosamente, essa adaptação é tão eficiente que inspirou estudos em engenharia biomimética, com pesquisas voltadas para o desenvolvimento de dispositivos de fixação subaquática. Em embarcações científicas, alguns experimentos já testaram ventosas inspiradas na rêmora para acoplar sensores temporariamente em tubarões e outras espécies de grande porte sem causar danos significativos.

Apesar de comestível, a rêmora segue pouco popular na culinária mundial – Wikimedia Commons/

Nationaal Archief

Por que o peixe-rêmora pega carona em animais marinhos maiores?

O comportamento de pegar carona é uma forma de comensalismo, em que a rêmora se beneficia e o hospedeiro, em geral, não é prejudicado. Ao se fixar em tubarões, golfinhos, tartarugas marinhas ou arraias, a rêmora economiza energia que seria gasta nadando longas distâncias e ganha acesso constante a áreas ricas em alimento. Além disso, o hospedeiro oferece certa proteção contra predadores de menor porte.

Esse peixe costuma alternar momentos preso ao animal maior com períodos em que nada ao redor dele. Em muitos casos, as rêmoras se posicionam em regiões específicas do corpo do hospedeiro, como flancos, dorso ou próximo às nadadeiras, onde a turbulência da água é menor. Esse posicionamento reduz o esforço necessário para se manter fixas, mesmo quando o carona acelera ou muda de direção.

Há ainda relatos de interações mais próximas, em que a rêmora ajuda a remover restos de tecido, ectoparasitas e sobras de alimento da pele ou das fendas branquiais do hospedeiro. Nesses casos, alguns pesquisadores consideram que o relacionamento pode se aproximar de um mutualismo leve, já que o animal maior potencialmente recebe um serviço de limpeza enquanto a rêmora se alimenta.

Alimentação do peixe-rêmora: do que esse peixe se nutre?

A dieta da rêmora é variada e aproveita ao máximo a proximidade com grandes animais marinhos. Uma de suas principais fontes de alimento são os restos de refeições de tubarões e outros predadores, incluindo pedaços de peixe, fragmentos de carne e tecidos que ficam dispersos na água. Em vez de caçar ativamente grandes presas, a rêmora atua como oportunista, capturando o que sobra.

Além dos restos de alimento, esse peixe também consome parasitas e pequenos organismos que se acumulam na pele, na boca ou nas brânquias do hospedeiro. Em alguns ambientes, a rêmora se alimenta ainda de plâncton, pequenos crustáceos e peixes menores que circulam nas proximidades das grandes espécies que utiliza como transporte. A flexibilidade alimentar favorece sua sobrevivência em diferentes mares e rotas migratórias.

Em regiões tropicais, já foram registradas rêmoras seguindo barcos de pesca e atraídas por áreas de limpeza de peixes, o que mostra sua capacidade de explorar fontes de alimento associadas tanto a animais selvagens quanto à atividade humana. Essa característica reforça o papel da rêmora como um importante reciclador de matéria orgânica no ecossistema marinho.

O peixe-rêmora é comestível?

Do ponto de vista biológico, o peixe-rêmora é comestível e pode ser consumido como qualquer outro peixe marinho de porte semelhante. Sua carne é considerada firme e de sabor neutro ou suave em algumas descrições regionais. No entanto, não se trata de uma espécie tradicionalmente valorizada no mercado de pescados, o que influencia diretamente sua presença à mesa.

Em algumas áreas costeiras da África Ocidental, do Sudeste Asiático e de ilhas do Pacífico, há relatos de consumo ocasional de rêmora, geralmente como parte de pescarias artesanais em que o peixe é aproveitado junto com outras espécies capturadas no mesmo lance de rede. Em certos vilarejos litorâneos, a rêmora pode ser preparada assada, frita ou cozida, sem grande destaque gastronômico.

No Brasil e em grande parte da América Latina, a rêmora não figura entre as espécies de peixe mais encontradas em feiras e peixarias. Quando aparece, costuma ser consumida localmente, sem ganhar espaço em cardápios de restaurantes ou em pratos tradicionais. Em muitos portos, pescadores a consideram um peixe secundário, que pode ser vendido a preços mais baixos ou usado para consumo próprio.

Entre restos de comida e parasitas, a rêmora sobrevive aproveitando tudo ao seu redor – Wikimedia/Commons

Jonathan Couch

Por que o peixe-rêmora não é popular na culinária?

Há vários fatores que explicam por que o peixe-rêmora, embora seja comestível, não se tornou popular na gastronomia mundial. Um dos principais é a baixa demanda comercial: como não há tradição culinária forte envolvendo essa espécie, o mercado não estimula sua captura direcionada. A rêmora acaba aparecendo mais como captura incidental em operações de pesca voltadas a peixes maiores.

Outro ponto é a associação direta da rêmora a tubarões e outros grandes predadores. Em algumas comunidades, há certo receio cultural relacionado a peixes que convivem tão próximos desses animais, o que pode reduzir o interesse em consumi-los. Além disso, espécies com maior prestígio comercial, como pargos, garoupas, atuns e linguados, ocupam o espaço de preferência dos consumidores e dos chefs.

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Também há questões práticas: o tamanho relativamente modesto da rêmora adulta, a variação na qualidade da carne dependendo do ambiente onde vive e a pouca padronização em métodos de preparo limitam sua presença em linhas de produtos industrializados. Em um mercado de frutos do mar cada vez mais competitivo, peixes sem forte apelo gastronômico ou cultural tendem a permanecer como opções locais, consumidas de forma esporádica e pouco divulgada.