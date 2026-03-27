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MACARRÃO

Como fazer em casa o famoso yakisoba japonês; veja a receita fácil

Surpreenda a família com um prato clássico da culinária japonesa; siga o passo a passo e aprenda os segredos para um macarrão saboroso com legumes crocantes

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
27/03/2026 14:13 - atualizado em 27/03/2026 14:21

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Como fazer em casa o famoso yakisoba japonês; veja a receita fácil
Aprenda a preparar em casa o yakisoba, um prato clássico da culinária japonesa que combina macarrão, legumes frescos e molho saboroso crédito: Pexels

Preparar um yakisoba autêntico em casa é mais simples do que parece e uma ótima maneira de variar o cardápio da semana. O prato, conhecido pela combinação de macarrão frito, legumes crocantes e um molho saboroso, pode ser adaptado com carne, frango ou apenas vegetais, agradando a todos os gostos.

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A chave para um bom resultado está na organização dos ingredientes e no preparo rápido em fogo alto, que garante a textura ideal dos componentes. Com o passo a passo correto, é possível replicar em sua cozinha a experiência de um prato clássico da culinária japonesa.

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Ingredientes

  • 200g de macarrão para yakisoba;

  • 200g de filé de frango ou carne em tiras;

  • 1 xícara de brócolis em floretes;

  • 1 xícara de couve-flor em floretes;

  • 1 cenoura pequena em rodelas finas;

  • 1/2 pimentão em tiras;

  • 1/2 cebola em pétalas;

  • 4 colheres de sopa de molho shoyu;

  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado;

  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal;

  • cebolinha picada a gosto.

Modo de preparo

  1. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, mas retire-o um minuto antes do tempo indicado para que fique "al dente". Escorra e reserve.

  2. Em uma frigideira grande ou panela wok, aqueça o óleo vegetal em fogo alto. Adicione as tiras de frango ou carne e frite até dourarem. Retire e reserve.

  3. Na mesma panela, adicione os legumes mais duros primeiro, como a cenoura e a couve-flor. Refogue por cerca de três minutos. Em seguida, acrescente a cebola, o pimentão e o brócolis, cozinhando até ficarem macios, mas ainda crocantes.

  4. Retorne a carne para a panela e junte o macarrão cozido. Misture bem todos os ingredientes.

  5. Regue com o molho shoyu e o óleo de gergelim. Salteie por mais um ou dois minutos, apenas para incorporar o molho e aquecer tudo por igual.

  6. Finalize com a cebolinha picada por cima e sirva imediatamente para aproveitar a crocância dos legumes.

Segredos para um resultado perfeito

  • Fogo alto: o segredo para legumes crocantes e carne selada é cozinhar tudo rapidamente em alta temperatura.

  • Macarrão frito: para uma textura extra, após cozinhar o macarrão, frite-o levemente em um fio de óleo até dourar antes de misturar aos outros ingredientes.

  • Corte dos legumes: procure manter um padrão no tamanho dos cortes. Isso garante que todos cozinhem de maneira uniforme e no ponto certo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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