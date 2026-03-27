Como fazer em casa o famoso yakisoba japonês; veja a receita fácil
Surpreenda a família com um prato clássico da culinária japonesa; siga o passo a passo e aprenda os segredos para um macarrão saboroso com legumes crocantes
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Preparar um yakisoba autêntico em casa é mais simples do que parece e uma ótima maneira de variar o cardápio da semana. O prato, conhecido pela combinação de macarrão frito, legumes crocantes e um molho saboroso, pode ser adaptado com carne, frango ou apenas vegetais, agradando a todos os gostos.
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A chave para um bom resultado está na organização dos ingredientes e no preparo rápido em fogo alto, que garante a textura ideal dos componentes. Com o passo a passo correto, é possível replicar em sua cozinha a experiência de um prato clássico da culinária japonesa.
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Ingredientes
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200g de macarrão para yakisoba;
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200g de filé de frango ou carne em tiras;
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1 xícara de brócolis em floretes;
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1 xícara de couve-flor em floretes;
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1 cenoura pequena em rodelas finas;
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1/2 pimentão em tiras;
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1/2 cebola em pétalas;
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4 colheres de sopa de molho shoyu;
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1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado;
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2 colheres de sopa de óleo vegetal;
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cebolinha picada a gosto.
Modo de preparo
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Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, mas retire-o um minuto antes do tempo indicado para que fique "al dente". Escorra e reserve.
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Em uma frigideira grande ou panela wok, aqueça o óleo vegetal em fogo alto. Adicione as tiras de frango ou carne e frite até dourarem. Retire e reserve.
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Na mesma panela, adicione os legumes mais duros primeiro, como a cenoura e a couve-flor. Refogue por cerca de três minutos. Em seguida, acrescente a cebola, o pimentão e o brócolis, cozinhando até ficarem macios, mas ainda crocantes.
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Retorne a carne para a panela e junte o macarrão cozido. Misture bem todos os ingredientes.
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Regue com o molho shoyu e o óleo de gergelim. Salteie por mais um ou dois minutos, apenas para incorporar o molho e aquecer tudo por igual.
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Finalize com a cebolinha picada por cima e sirva imediatamente para aproveitar a crocância dos legumes.
Segredos para um resultado perfeito
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Fogo alto: o segredo para legumes crocantes e carne selada é cozinhar tudo rapidamente em alta temperatura.
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Macarrão frito: para uma textura extra, após cozinhar o macarrão, frite-o levemente em um fio de óleo até dourar antes de misturar aos outros ingredientes.
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Corte dos legumes: procure manter um padrão no tamanho dos cortes. Isso garante que todos cozinhem de maneira uniforme e no ponto certo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.