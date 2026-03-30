Páscoa 2026: onde encomendar pratos para almoçar em casa

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Os almoços de sexta-feira e domingo da semana santa (3 e 5 de abril), costumam ser marcados por deliciosos pratos e encontros familiares. Para quem prefere ficar em casa, trazemos diversas opções de pratos para encomendar. Veja a seguir:

A Casa da Agnes

Neste ano, o cardápio de encomendas da Páscoa da Casa da Agnes, localizada no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, conta com opções para todos os gostos – com pratos que vão de massas vegetarianas a pernil de cordeiro. As saladas da entrada – disponíveis em versão com gravlax de salmão ou bacalhau com feijão fradinho – também reforçam a variedade do cardápio.

As encomendas devem ser feitas até esta terça-feira (31/3). A chef Agnes Farkasvolgyi, entretanto, reforça que depois dessa data podem ainda haver alguns pratos disponíveis.

Serviço



Encomendas pelo telefone:

(31) 98738-7066

Righi Gastronomia

O Righi Gastronomia, restaurante no Bairo Prado, Região Oeste da capital que funciona com menus degustação às quintas-feiras, também aposta em um cardápio especial de encomendas para a Páscoa. São opções de antepastos, como o carpaccio de filé-mignon com mostarda, pó de alcaparras e parmesão (R$ 55); principais e acompanhamentos, a exemplo do polvo cozido no azeite com alho e alecrim (R$ 200, para 2 a 4 pessoas); e confeitaria, com um prato de sucesso, o entremet de doce de leite e creme de café (R$ 280, para 10 a 14 pessoas).

A casa aceita encomendas também até esta terça-feira (31/3); e as retiradas podem ser realizadas em 4 ou 5 de abril.

Serviço



Encomendas pelo WhatsApp:

(31) 99803-7675

Taste-Vin

O tradicional restaurante francês Taste-Vin, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, também conta com um cardápio de encomendas para a Páscoa. Dentre as entradas, um dos destaques é a porção de carne de pato desfiada com chutney de tamarindo (R$ 114); os que não trocam o bacalhau, podem pedir o lombo do peixe com batatas cozidas, tomates, azeitonas, cebolas e alho confitado (R$ 198) como principal.

Outras carnes como pernil (inteiro e individual), filé-mignon grelhado e rosbife (também de filé) estão disponíveis. Para acompanhar, há ainda opções de quiches (R$ 260) em três sabores. As sobremesas são as trufas de chocolate (R$ 6,70 a unidade) ou a calda de chocolate Taste-Vin (R$ 42), sugerida para acompanhar um sorvete.

A casa recebe encomendas até 2 de abril e as retiradas no restaurante devem ser combinadas.

Serviço

Encomendas pelos telefones:

(31) 3292-5423 ou (31) 2555-3585

Du Pain

A padaria Du Pain, com unidades no Mercado Central, no Centro de BH, e no Shopping Botânico, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, vai trabalhar com encomendas de produtos para a Páscoa. Dentre as opções, a quiche de bacalhau (R$ 169) e a colomba pascal de laranja e amêndoas (R$ 109) se destacam.

As encomendas devem ser feitas até sexta-feira (3/4).

Serviço

Encomendas pelo telefone:

(31) 99673-0350



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck