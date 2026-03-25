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PRATICIDADE

Bacalhau na air fryer: a receita de Páscoa rápida e sem sujeira

Versão do clássico bacalhau da semana santa une tradição e modernidade. Aprenda o passo a passo para um almoço delicioso e sem complicação no feriado

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Repórter
25/03/2026 18:02 - atualizado em 25/03/2026 18:28

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Bacalhau na air fryer: a receita de Páscoa rápida e sem sujeira
O prato de bacalhau com pimentões para a Páscoa segue a tendência de preparo rápido e saudável na air fryer crédito: Britânia/Divulgação

O bacalhau segue como protagonista nas mesas de Páscoa, mas a forma de preparo passa por uma transformação nas cozinhas brasileiras. Cada vez mais presente nos lares, a air fryer é uma aliada de quem busca manter a tradição sem passar horas na cozinha.

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A marca de eletrodomésticos Britânia reforça essa tendência ao adaptar receitas clássicas para a rotina moderna. No caso do bacalhau, o preparo na fritadeira elétrica leva apenas de 15 a 20 minutos, um contraste com os longos períodos no forno tradicional.

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O método preserva a suculência do peixe e garante uma leve crocância por fora, sem necessidade de usar excesso de óleo. Além da agilidade, a air fryer reduz a quantidade de utensílios e evita o calor intenso do forno, o que é um benefício em cozinhas menores ou em dias quentes.

Receita fácil para o almoço de Páscoa

A receita é simples e não exige experiência na cozinha. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo:

Ingredientes

  • 2 lombos de bacalhau dessalgados

  • 3 batatas médias em rodelas (pré-cozidas)

  • 1 cebola em pétalas

  • Pimentões em tiras

  • Azeite de oliva

  • Alho, azeitonas pretas e alecrim a gosto

Modo de fazer

  1. Comece fazendo uma base no cesto da air fryer com as rodelas de batata e as pétalas de cebola.

  2. Acomode os lombos de bacalhau sobre essa base e adicione os demais ingredientes.

  3. Regue tudo com azeite e asse a 180°C por um período de 15 a 20 minutos.

  4. Na metade do tempo, é recomendado conferir a umidade do prato, ajustando o azeite se julgar necessário.

Dicas para um resultado perfeito

Alguns detalhes ajudam a garantir um resultado ainda melhor. O primeiro é a dessalga correta do peixe, que precisa ser feita com antecedência.

É fundamental também evitar sobrepor os ingredientes dentro do cesto. Essa organização permite que o ar quente circule de maneira uniforme.

Pré-aquecer o equipamento por alguns minutos antes de colocar o bacalhau também faz a diferença. Essa etapa contribui para selar o peixe rapidamente, mantendo toda a sua suculência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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