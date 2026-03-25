Bacalhau na air fryer: a receita de Páscoa rápida e sem sujeira
Versão do clássico bacalhau da semana santa une tradição e modernidade. Aprenda o passo a passo para um almoço delicioso e sem complicação no feriado
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O bacalhau segue como protagonista nas mesas de Páscoa, mas a forma de preparo passa por uma transformação nas cozinhas brasileiras. Cada vez mais presente nos lares, a air fryer é uma aliada de quem busca manter a tradição sem passar horas na cozinha.
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A marca de eletrodomésticos Britânia reforça essa tendência ao adaptar receitas clássicas para a rotina moderna. No caso do bacalhau, o preparo na fritadeira elétrica leva apenas de 15 a 20 minutos, um contraste com os longos períodos no forno tradicional.
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O método preserva a suculência do peixe e garante uma leve crocância por fora, sem necessidade de usar excesso de óleo. Além da agilidade, a air fryer reduz a quantidade de utensílios e evita o calor intenso do forno, o que é um benefício em cozinhas menores ou em dias quentes.
Receita fácil para o almoço de Páscoa
A receita é simples e não exige experiência na cozinha. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo:
Ingredientes
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2 lombos de bacalhau dessalgados
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3 batatas médias em rodelas (pré-cozidas)
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1 cebola em pétalas
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Pimentões em tiras
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Azeite de oliva
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Alho, azeitonas pretas e alecrim a gosto
Modo de fazer
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Comece fazendo uma base no cesto da air fryer com as rodelas de batata e as pétalas de cebola.
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Acomode os lombos de bacalhau sobre essa base e adicione os demais ingredientes.
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Regue tudo com azeite e asse a 180°C por um período de 15 a 20 minutos.
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Na metade do tempo, é recomendado conferir a umidade do prato, ajustando o azeite se julgar necessário.
Dicas para um resultado perfeito
Alguns detalhes ajudam a garantir um resultado ainda melhor. O primeiro é a dessalga correta do peixe, que precisa ser feita com antecedência.
É fundamental também evitar sobrepor os ingredientes dentro do cesto. Essa organização permite que o ar quente circule de maneira uniforme.
Pré-aquecer o equipamento por alguns minutos antes de colocar o bacalhau também faz a diferença. Essa etapa contribui para selar o peixe rapidamente, mantendo toda a sua suculência.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.