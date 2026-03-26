DICA BOA PARA A PÁSCOA

Confira receita de bolinho de bacalhau da Casa Calixto

Restaurante contemporâneo usa as aparas do bacalhau Gadus morhua na produção dos petiscos frios

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
26/03/2026 11:36

A Casa Calixto serve bolinhos de bacalhau com batata e mandioca crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Seja durante a quaresma ou em qualquer época do ano, o bacalhau é um sucesso quando chega à mesa. Em forma de bolinho, o peixe se torna mais acessível e adquire especial, sobretudo por conta da fritura que resulta em uma crosta crocante e interior macio. 

Aqui, você aprende a receita de bolinho de bacalhau do chef JP Oliveira, à frente da Casa Calixto, restaurante no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH. Confira: 

Ingredientes:

  • 500g de aparas de bacalhau Gadus morhua;
  • 250g de batatas asterix;
  • 250g de mandioca branca;
  • 1/2 maço de coentro picado;
  • 1/2 maço de salsinha picada.

Modo de fazer:

  • Cozinhe as batatas asterix com casca até ficarem macias.
  • Descasque, amasse e reserve.
  • Cozinhe também a mandioca.
  • Amasse com a ajuda de um garfo e reserve.
  • Ferva as aparas de bacalhau na água.
  • Escorra e desfie a carne separando e retirando os espinhos.
  • Junte todas as partes e adicione a salsinha e o coentro.
  • Acerte o sal.
  • Sove a massa até ficar com textura uniforme e firme o suficiente para bolear.
  • Divida a massa em bolinhos de 35g cada e modele da forma desejável.
  • Frite em óleo quente a 180 graus por imersão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

