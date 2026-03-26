Confira receita de bolinho de bacalhau da Casa Calixto
Restaurante contemporâneo usa as aparas do bacalhau Gadus morhua na produção dos petiscos frios
Seja durante a quaresma ou em qualquer época do ano, o bacalhau é um sucesso quando chega à mesa. Em forma de bolinho, o peixe se torna mais acessível e adquire especial, sobretudo por conta da fritura que resulta em uma crosta crocante e interior macio.
Aqui, você aprende a receita de bolinho de bacalhau do chef JP Oliveira, à frente da Casa Calixto, restaurante no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH. Confira:
Ingredientes:
- 500g de aparas de bacalhau Gadus morhua;
- 250g de batatas asterix;
- 250g de mandioca branca;
- 1/2 maço de coentro picado;
- 1/2 maço de salsinha picada.
Modo de fazer:
- Cozinhe as batatas asterix com casca até ficarem macias.
- Descasque, amasse e reserve.
- Cozinhe também a mandioca.
- Amasse com a ajuda de um garfo e reserve.
- Ferva as aparas de bacalhau na água.
- Escorra e desfie a carne separando e retirando os espinhos.
- Junte todas as partes e adicione a salsinha e o coentro.
- Acerte o sal.
- Sove a massa até ficar com textura uniforme e firme o suficiente para bolear.
- Divida a massa em bolinhos de 35g cada e modele da forma desejável.
- Frite em óleo quente a 180 graus por imersão.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice