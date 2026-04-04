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Defesa Civil de BH alerta para chuva com raios e rajadas de ventos

Capital mineira pode registrar até 40mm de chuva, com raios e ventos de 50 km/h. Regiões Oeste e Barreiro podem ser as mais afetadas

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
04/04/2026 14:11

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Primeiro de abril: saiba se mês começa com chuva em BH
O aviso é válido para todas as áreas de Belo Horizonte crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para pancadas de chuva na capital mineira nas próximas horas. A previsão é de precipitação entre 20 e 40 milímetros, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válida até as 8h deste domingo (5/4).

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Todo o território de Belo Horizonte está incluído no aviso, com maior volume de chuva previsto para as regiões Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul, onde os acumulados podem atingir até 40mm durante a madrugada.

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Além das chuvas, a capital registra variação significativa de temperatura. A mínima foi de 18,4°C, com sensação térmica de 11°C na Região Oeste. Ao longo do dia, a máxima pode chegar a 30°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 45% no período da tarde.

Recomendações 

Diante do cenário, a Defesa Civil reforça uma série de recomendações para reduzir riscos à população. Entre as principais orientações, estão evitar áreas de inundação e não trafegar por ruas sujeitas a alagamentos, especialmente próximas a córregos e ribeirões durante chuvas intensas.

O órgão também alerta para:

  • Não atravessar vias alagadas
  • Não manter crianças longe de enxurradas
  • Não se abrigar sob árvores
  • Redobrar a atenção em áreas de encostas e morros

Em caso de cabos elétricos rompidos, a recomendação é acionar imediatamente a CEMIG pelo telefone 116 ou a própria Defesa Civil pelo número 199.

Sinais de risco estrutural, como rachaduras em imóveis ou alterações no terreno, a exemplo de fendas e surgimento de minas d’água, devem ser comunicados imediatamente ao órgão. Durante tempestades com raios, a orientação é evitar áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

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Para receber alertas em tempo real, moradores podem se cadastrar gratuitamente por SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199. Também é possível acompanhar as atualizações por meio do canal público da Defesa Civil no WhatsApp e nas redes sociais oficiais.

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