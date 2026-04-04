Sábado de Aleluia com chuva? Veja previsão do tempo para BH e cidades de MG

A previsão do tempo para este sábado (4/4), parte do recesso de Páscoa, é de céu nublado com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser acompanhadas por raios e ventos durante a tarde. Todo o território belo-horizontino está incluído na previsão, com as regiões do Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul recebendo os maiores volumes de água, previstos em até 40 mm até a madrugada de domingo (5).

A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C, com sensação térmica de 11°C na Região Oeste. A máxima pode chegar a 30°C na cidade e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45% à tarde.

Veja as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 19,8 °C, às 5h10.

19,8 °C, às 5h10. Centro-Sul: 19,1 °C, às 2h05.

19,1 °C, às 2h05. Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h.

18,4 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h. Pampulha: 20,7 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 6h.

20,7 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 6h. Venda Nova: 20,5 °C, às 6h30.

Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água Marcos Vieira/ Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água Marcos Vieira/EM/D.A Press Carros se arriscam na Avenida Mem de Sá alagada Yanaki Herrera/Divulgação Avenida Mem de Sá foi tomada pela água com coloração de terra Yanaki Herrera/Divulgação A chuva também castigou o cruzamento da Rua Professor Pimenta da Veiga com Av. Cristiano Machado, no Cidade Nova Gabriel Felice/EM/D.A Press Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Professor Pimenta da Veiga, no Cidade Nova Gabriel Felice/EM/D.A Press Árvore partida na Av. Afonso Pena, na altura do número 2881 Rafael Rocha/EM/D.A Press Árvore do Batalhão do Corpo de Bombeiros, no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza, despencou na rua Edilaine Vieira/Divulgação Poste com transformador de energia caiu na Rua Vitório Marçola, em frente ao Colégio Arnaldo Olavo Lacerda/Divulgação Árvore caída no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza Edilaine Vieira/Divulgação Queda de árvore no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza Alessandra Melo/EM/D.A Press No cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza árvore atingiu um carro Alessandra Melo/EM/D.A Press Carro se arrisca na Av. Getúlio Vargas, perto do cruzamento da Av. Afonso Pena Marcos Vieira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Chuvas em Minas Gerais

Seguindo o padrão de ontem (3), a instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se mantém similar entre sexta-feira e domingo (5), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.

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Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera.

