Sábado de Aleluia com chuva? Veja previsão do tempo para BH e cidades de MG
A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C, com sensação térmica de 11°C na Região Oeste; veja a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais
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A previsão do tempo para este sábado (4/4), parte do recesso de Páscoa, é de céu nublado com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser acompanhadas por raios e ventos durante a tarde. Todo o território belo-horizontino está incluído na previsão, com as regiões do Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul recebendo os maiores volumes de água, previstos em até 40 mm até a madrugada de domingo (5).
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A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C, com sensação térmica de 11°C na Região Oeste. A máxima pode chegar a 30°C na cidade e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45% à tarde.
Veja as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 19,8 °C, às 5h10.
- Centro-Sul: 19,1 °C, às 2h05.
- Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h.
- Pampulha: 20,7 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 6h.
- Venda Nova: 20,5 °C, às 6h30.
Chuvas em Minas Gerais
Seguindo o padrão de ontem (3), a instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se mantém similar entre sexta-feira e domingo (5), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.
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Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera.