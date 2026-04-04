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PREVISÃO DO TEMPO

Sábado de Aleluia com chuva? Veja previsão do tempo para BH e cidades de MG

A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C, com sensação térmica de 11°C na Região Oeste; veja a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/04/2026 07:57

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A recomendação é que, caso saia de casa, a população deve se preparar levando um guarda-chuvas
A recomendação é que, caso saia de casa, a população deve se preparar levando um guarda-chuvas crédito: Rede LB

A previsão do tempo para este sábado (4/4), parte do recesso de Páscoa, é de céu nublado com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser acompanhadas por raios e ventos durante a tarde. Todo o território belo-horizontino está incluído na previsão, com as regiões do Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul recebendo os maiores volumes de água, previstos em até 40 mm até a madrugada de domingo (5).

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A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C, com sensação térmica de 11°C na Região Oeste. A máxima pode chegar a 30°C na cidade e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45% à tarde.

Veja as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 19,8 °C, às 5h10.
  • Centro-Sul: 19,1 °C, às 2h05.
  • Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 11,0 °C, às 6h.
  • Pampulha: 20,7 °C, com sensação térmica de 21,5 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 20,5 °C, às 6h30. 

Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água-Marcos Vieira/
Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água Marcos Vieira/
Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carros circulam na Av. Getúlio Vargas, próximo à Av. Afonso Pena, tomada pela água Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carros se arriscam na Avenida Mem de Sá alagada-Yanaki Herrera/Divulgação
Carros se arriscam na Avenida Mem de Sá alagada Yanaki Herrera/Divulgação
Avenida Mem de Sá foi tomada pela água com coloração de terra-Yanaki Herrera/Divulgação
Avenida Mem de Sá foi tomada pela água com coloração de terra Yanaki Herrera/Divulgação
A chuva também castigou o cruzamento da Rua Professor Pimenta da Veiga com Av. Cristiano Machado, no Cidade Nova-Gabriel Felice/EM/D.A Press
A chuva também castigou o cruzamento da Rua Professor Pimenta da Veiga com Av. Cristiano Machado, no Cidade Nova Gabriel Felice/EM/D.A Press
Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Professor Pimenta da Veiga, no Cidade Nova-Gabriel Felice/EM/D.A Press
Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Professor Pimenta da Veiga, no Cidade Nova Gabriel Felice/EM/D.A Press
Árvore partida na Av. Afonso Pena, na altura do número 2881-Rafael Rocha/EM/D.A Press
Árvore partida na Av. Afonso Pena, na altura do número 2881 Rafael Rocha/EM/D.A Press
Árvore do Batalhão do Corpo de Bombeiros, no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza, despencou na rua-Edilaine Vieira/Divulgação
Árvore do Batalhão do Corpo de Bombeiros, no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza, despencou na rua Edilaine Vieira/Divulgação
Poste com transformador de energia caiu na Rua Vitório Marçola, em frente ao Colégio Arnaldo-Olavo Lacerda/Divulgação
Poste com transformador de energia caiu na Rua Vitório Marçola, em frente ao Colégio Arnaldo Olavo Lacerda/Divulgação
Árvore caída no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza-Edilaine Vieira/Divulgação
Árvore caída no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza Edilaine Vieira/Divulgação
Queda de árvore no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza-Alessandra Melo/EM/D.A Press
Queda de árvore no cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza Alessandra Melo/EM/D.A Press
No cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza árvore atingiu um carro-Alessandra Melo/EM/D.A Press
No cruzamento entre as ruas Piauí e Tomé de Souza árvore atingiu um carro Alessandra Melo/EM/D.A Press
Carro se arrisca na Av. Getúlio Vargas, perto do cruzamento da Av. Afonso Pena-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carro se arrisca na Av. Getúlio Vargas, perto do cruzamento da Av. Afonso Pena Marcos Vieira/EM/D.A Press

Chuvas em Minas Gerais

Seguindo o padrão de ontem (3), a instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se mantém similar entre sexta-feira e domingo (5), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.

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Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera.

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