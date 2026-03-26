Alunos são resgatados depois de ponte ceder com chuvas em Minas

Alunos de uma escola foram resgatados na tarde dessa quarta-feira (25/3) em São Francisco (MG), no Norte do estado, depois de uma parte da ponte ceder devido às fortes chuvas na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças da Escola Estadual Joaquim Vieira de Araújo ficaram impedidas de voltar para casa após o desbarrancamento na cabeceira de uma ponte na comunidade de Angical, que ficou intransitável e com risco de colapso.

Para garantir a travessia segura, os militares montaram um sistema de transposição por tirolesa, permitindo a retirada controlada dos alunos sobre a área comprometida. Todos foram resgatados em segurança e entregues aos responsáveis.

Ainda na comunidade de Angical, uma idosa com mobilidade reduzida foi resgatada ao ficar ilhada em casa devido à elevação do nível da água.

Na comunidade de Arrozal, a rodovia MG-161 ficou alagada, impedindo o trânsito entre Pedras de Maria da Cruz (MG) e São Francisco. Algumas casas também foram atingidas, e moradores precisaram ser orientados a deixar os imóveis preventivamente.

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Com a redução do nível da água, o tráfego foi restabelecido no local. Os bombeiros reforçam a orientação para que a população evite áreas de risco e acione o 193 em situações de emergência.