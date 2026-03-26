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RESGATE

Alunos são resgatados depois de ponte ceder com chuvas em Minas

Bombeiros montam tirolesa na cidade de São Francisco, no Norte do estado, para retirada das crianças em área isolada perto da ponte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/03/2026 05:51 - atualizado em 26/03/2026 06:53

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Para garantir a travessia segura, os militares montaram um sistema de transposição por tirolesa, permitindo a retirada controlada dos alunos
Para garantir a travessia segura, os militares montaram um sistema de transposição por tirolesa, permitindo a retirada controlada dos alunos crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Alunos de uma escola foram resgatados na tarde dessa quarta-feira (25/3) em São Francisco (MG), no Norte do estado, depois de uma parte da ponte ceder devido às fortes chuvas na região.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças da Escola Estadual Joaquim Vieira de Araújo ficaram impedidas de voltar para casa após o desbarrancamento na cabeceira de uma ponte na comunidade de Angical, que ficou intransitável e com risco de colapso.

Para garantir a travessia segura, os militares montaram um sistema de transposição por tirolesa, permitindo a retirada controlada dos alunos sobre a área comprometida. Todos foram resgatados em segurança e entregues aos responsáveis.

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Ainda na comunidade de Angical, uma idosa com mobilidade reduzida foi resgatada ao ficar ilhada em casa devido à elevação do nível da água.

Na comunidade de Arrozal, a rodovia MG-161 ficou alagada, impedindo o trânsito entre Pedras de Maria da Cruz (MG) e São Francisco. Algumas casas também foram atingidas, e moradores precisaram ser orientados a deixar os imóveis preventivamente.

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Com a redução do nível da água, o tráfego foi restabelecido no local. Os bombeiros reforçam a orientação para que a população evite áreas de risco e acione o 193 em situações de emergência.

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