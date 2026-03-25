Homem passa a madrugada em cisterna de 15 metros e é resgatado em Minas

Um homem de 40 anos foi resgatado na manhã desta quarta-feira (25/3), após passar a madrugada dentro de uma cisterna no Bairro Palmeiras, em Mário Campos (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado por volta das 8h na Rua Joaquim da Silva Campos, próximo a um galpão de verduras, e enviou três equipes. A cisterna tem cerca de 15 metros até o nível da água. O homem ficou horas segurando uma corda para manter a cabeça fora da água. Ele estaria no local desde cerca de 2h.

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Funcionários do galpão ouviram um barulho ao chegarem para trabalhar. Pensaram que fosse um animal, mas, ao chamarem, o homem respondeu. Ele foi retirado sem ferimentos aparentes e encaminhado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. De acordo com os militares o homem é conhecido como “Caladinho”, e não explicou como caiu na cisterna. O caso ainda será apurado.