MG: mulher cai em cisterna e é resgatada por bombeiros

Uma mulher de 40 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de cair numa cisterna com 12 metros de profundidade no quintal de sua casa na zona rural de Itacambira (MG), no Norte do estado. O resgate foi feito nessa terça-feira (24/3). Apesar da profundidade da cisterna, a vítima não apresentou ferimentos graves.

A moradora foi resgatada por uma equipe de bombeiros de Montes Claros, que se deslocou 140 quilômetros para a ação. A comunidade rural onde aconteceu o fato fica distante 45 quilômetros da sede de Itacambira.

O Corpo de Bombeiros informou que, quando a corporação foi acionada, foi avaliada a possibilidade de deslocamento do helicóptero, mas as condições climáticas não eram favoráveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a corporação, o resgate da mulher de dentro da cisterna foi feito por três bombeiros, com o uso de equipamentos de salvamento em altura. A vítima não apresentou lesões aparentes e permaneceu consciente. Mesmo assim, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico em unidade de saúde do município.